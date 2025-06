Voici ce que Victor s'est acheté avec son prix de 750 $ à Masterchef Junior Québec

Jeudi, Victor a dû quitter la compétition de Masterchef Junior Québec.

Chaque fois qu'un candidat est éliminé, il reçoit un prix de participation, soit une carte cadeau de 750 $ chez Ameublement Tanguay.

Nous avons donc demandé à Victor ce qu'il s'était procuré avec sa récompense.

« Je me suis acheté une machine à slush, parce que je suis un grand fan, et un Arico, un bean bag », nous confie-t-il.

Il a depuis utilisé sa machine à slush très souvent et trouve que le bean bag prend beaucoup de place dans la maison, mais reste très satisfait de ses choix.

Nous avons eu la chance de discuter avec le papa de Victor, qui nous a parlé, entre autres, des horaires exigeants de tournage de Masterchef Junior Québec.

« Ça demande beaucoup d'énergie. On peut être fiers de nos jeunes, parce qu'ils se tapaient des journées de 12 heures, trois journées de 12 heures par semaine. Et ensuite, le lundi, on s'entend, ils retournaient à l'école, avec les travaux, les devoirs, et les pratiques de cuisine. C'était très très intense. »

Malgré les horaires exigeants, Victor était comblé.

La grosse crainte qu'on avait, ma femme et moi, c'était que ça tue sa passion. C'était tellement "go, go, go, go, go", intensif, mais non, au contraire, ça l'a propulsée.

Rappelons que Victor nous a aussi confié quel métier il souhaitait faire dans la vie, une souhait peu conventionnel pour un enfant. Apprenez-en plus ici.