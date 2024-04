Lou-Pascal Tremblay défile sur un tapis rouge au bras de son amoureuse connue

Ce mardi était soir de grande première pour l'humoriste Rosalie Vaillancourt qui présentait son one-woman-show intitulé MILF au Gèsu.

Pour l'occasion, bon nombre d'artistes s'étaient déplacés pour venir encourager la jeune femme, que l'on peut voir aussi dans Sortez-moi d'ici cette saison.

Parmi les invités de marque, on retrouvait le comédien Lou-Pascal Tremblay et son amoureuse, l'animatrice et femme d'affaires Marina Bastarache.

Voyez des photos du magnifique couple ci-dessous.

Ceux-ci sont ensemble depuis déjà plusieurs années.

Marina Bastarache cumule les rôles en animation, mais possède aussi la compagnie Nana the Brand, une formidable entreprise québécoise qui se spécialise dans les maillots de bain et les vêtements.

Rappelons que Lou-Pascal Tremblay risque fort d'être au coeur de la finale de saison de STAT, alors que son personnage est toujours à la recherche de son père. Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) a eu l'occasion de rencontrer celui-ci au détour d'un accident dans le stationnement de l'hôpital Saint-Vincent. Fera-t-elle les premiers pas, sans s'en douter? Tout pointe maintenant dans cette direction!

Ce sera un grand bonheur de découvrir ce que l'autrice Marie-Andrée Labbé nous a concocté pour l'épisode final, dont la diffusion aura lieu le jeudi 25 avril à Radio-Canada.

Le spectacle MILF de Rosalie Vaillancourt part en tournée partout à travers le Québec. Pour les billets, c'est par ici.

