L'oeil du cyclone : Christine Beaulieu souligne la fin des tournages de Joey Bélanger

Les tournages des tout derniers épisodes de la série L'oeil du cyclone sont en cours.

On peut s'imaginer que ce sont des moments particulièrement émotifs pour l'ensemble de la distribution qui doit se quitter après sept saisons.

« À la fin, on va être triste de se perdre, parce qu'on est devenu vraiment une famille au fil des années, et on s'aime vraiment! », nous disait récemment Christine Beaulieu.

Cette dernière a d'ailleurs souligné la dernière journée de tournage du comédien Joey Bélanger, qui joue son fils à l'écran.

Le public a vu le jeune homme passer de l'enfance à l'adolescence sous ses yeux, alors qu'il avait à peine 10 ans quand il a débuté sa carrière. Il aura 16 ans en janvier prochain.

L'interprète d'Isabelle a partagé deux photos : l'une de la première scène de Joey dans la comédie, et l'autre de sa dernière.

Voyez le résultat au bas de l'article.

Précisons que, comme les épisodes sont tournés dans le désordre, la grande finale a été filmée plus tôt cette année. Ainsi, Christine Beaulieu et Véronique Cloutier ont pu nous parler ce qui nous attend pour cette conclusion tant attendue. Voyez les soeurs Gagnon vous en parler ici.

La sixième saison de L'oeil du cyclone est déjà disponible sur l'EXTRA d'ICI Tou.tv et sera présentée à la télé cet hiver. Puis, la septième et dernière mouture, elle, arrivera dans la section VÉRO.TV de l'EXTRA en février 2027.