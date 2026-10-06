Voici ce qui vous attend dans la grande finale de L'oeil du cyclone

Les tournages de l'ultime saison de L'oeil du cyclone avaient lieu récemment, une série qui nous aura accompagnés pendant plusieurs années, tandis que les enfants grandissaient autant dans notre écran que dans nos chaumières.

Rencontrées lors de la rentrée automnale, les comédiennes Christine Beaulieu et Véronique Cloutier ont abordé, non sans une touche de nostalgie, la fin de ce beau chapitre. Un deuil bien sûr pour toute la « la famille cyclone », comme elles se plaisent elles-mêmes à l'appeler, mais aussi une grande fierté.

Voyez notre entrevue vidéo avec les deux complices dans l'entête ci-dessus.

« Ça va être un dur au revoir, la famille Gagnon », lance d'abord Véro, avant sa soeur de fiction ajoute : « En même temps, on est heureux, on est fiers, on est joyeux de ce qu'on a fait. »

On est dans la gratitude. Quelle chance de faire une série pendant sept ans que les gens aiment! Les familles qui ont grandi avec ces personnages-là, c'est super. On n'est pas tristes, on est juste un peu nostalgiques. - Véro

Les deux interprètes s'estiment d'ailleurs très chanceuses d'avoir pu rejoindre un plus jeune public avec cette histoire de famille : « On aime ça qu'on se promène dans la rue et que les enfants se collent sur nous, nous reconnaissent », lance Christine.

« On aime ça qu'on puisse se promener dans la rue et que les enfants se collent sur nous, nous reconnaissent », ajoute Véro. «

Il y a un enfant qui t'a dit "c'est Eliane qui anime La Fureur". - Christine

Concernant la grande finale, les deux comédiennes nous donnent particulièrement envie d'être au rendez-vous : « Quel cadeau pour les fans de la série! C'est vraiment un épisode bonbon. »

On va vraiment faire plaisir au public de L'oeil du cyclone.

« C'est tellement beau. Les images sont tellement belles et très drôles et émouvantes. La dernière saison, clairement notre meilleure », conclut Christine Beaulieu.

Les 10 épisodes de 30 minutes de l'ultime saison de L'oeil du cyclone seront offerts à compter de février 2027 dans la section VÉRO.TV et diffusés ultérieurement sur Radio-Canada.