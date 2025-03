L'indétectable : Lynda Johnson comme vous ne l'avez jamais vue

Les auteurs de L'imposteur et Aller simple - Annie Piérard, Étienne Piérard-Dansereau et Bernard Dansereau - sont de retour avec une nouvelle proposition qui s'intéresse à un sujet parfaitement dans l'air du temps, l'intelligence artificielle. Les trois scénaristes construisent un suspense autour des avancées que permet l'AI, qui font justement peur à bien des gens. Est-ce que cette technologie peut vraiment nous aider dans notre quotidien ou finira-t-elle ultimement par nous nuire? L'indétectable ne rassurera personne...

Sophie Nélisse interprète Stéphanie, une thérapeute de 25 ans, dont la vie bascule du jour au lendemain, lorsqu'une vidéo dévastatrice mettant en vedette sa mère, une politicienne bien connue, est déposée sur les réseaux sociaux. Alors que les experts se prononcent pour certifier l'authenticité du document, Françoise Parent clame son innocence en jurant qu'il s'agit d'un hypertrucage indétectable, un deep fake destiné à salir sa réputation. Qui a raison? Stéphanie choisira de croire sa mère et tentera de la blanchir à tout prix, envers et contre tous. Pour y arriver, elle se fera engager sous une fausse identité dans une start up techno, qu'elle suspecte d'être à l'origine de la vidéo choquante. Cette histoire prendra une ampleur qu'elle ne pouvait soupçonner.

Complots et manigances sont au programme de cette proposition à la prémisse accrocheuse, mais qui s'amuse aussi à jouer avec l'élastique de la crédibilité. D'un côté, une thérapeute sans expérience en comptabilité se fait engager haut la main dans une entreprise techno comme commis-comptable. Pour ne pas soulever les doutes, elle appellera constamment son amie pour savoir comment produire des relevés de taxes, ou toute autre tâche connexe. Si la vie était comme ça... En même temps, une intrigue aux ramifications internationales place très lentement ses pions, sans toutefois réussir à piquer complètement notre curiosité. Que se passe-t-il vraiment? Difficile de le dire après deux épisodes. De l'autre côté, la vidéo « truquée » est choquante pour vrai et les téléspectateurs voudront savoir si elle est véritable ou non. Certains segments de L'indétectable sont particulièrement efficaces tandis que d'autres ratent un peu la cible. Parions toutefois que le suspense réussira à empoigner les curieux.

Dans ce contexte, on retrouve Sophie Nélisse qui est de retour dans une production québécoise, après avoir tout donné dans la série américaine Yellowjackets. Son personnage, magnétique, devient le moteur de l'intrigue et nous la suivrons dans son enquête personnelle. À ses côtés, on retrouve une Lynda Johnson complètement méconnaissable. Alors qu'elle nous a habitués à des personnages doux et sympathique, cette fois, elle joue une politicienne féroce, qui vocifère et s'insurge. Vous ne l'avez jamais vue comme ça auparavant et elle attire tous les regards. Pierre Curzi, Louis-David Morasse, Pierre-Paul Alain, Kevin Houle, Xavier Malo, Stéphane Jacques, Eve Lemieux, Younes Bouab, Wiam Mokhtari et d'autres forment la distribution qui manoeuvre habilement dans cette énigme hasardeuse. Derrière la caméra, le réalisateur Stéphane Lapointe (Avant le crash, Corbeaux) épie ses personnages avec minutie, enveloppant la production d'une ambiance sombre et urbaine.

Nous vous invitons à vous faire votre propre idée concernant L'indétectable, d'autant plus puisqu'au final, deux épisodes, c'est trop peu pour se faire une véritable opinion de ce qui nous est présenté. Les performances des comédiennes et comédiens sont intéressantes et l'histoire politique, sur fond d'innovation, est mystérieuse à souhait.

La minisérie comprend 6 épisodes de 60 minutes dont les trois premiers sont désormais en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA. Les trois derniers suivront le jeudi 27 mars. La série sera diffusée sur ICI TÉLÉ pendant la saison 2025-2026.

Voyez nos photos du lancement, en présence de tous les comédiens de la série, ci-dessous.