L'heure est aux mises au point dans Si on s'aimait : Les malaises s'empilent

Pendant ce temps, Marie-Josée ronge son frein, Mélodie rêve à son ex et Luc n'aime plus vraiment faire des rides de bicyclette. Et nous? Nous nous tortillons d'inconfort sur notre divan, témoins de ces histoires d'amour qui semblent voler en éclat... Mais est-ce vraiment le cas?

Julien aurait souvent besoin d'une petite pilule de Ritalin, Julie ne perd pas connaissance devant des clés et Sam shotgun une chambre avec vue sur la mer plus vite que son ombre. Décidément, les candidats de Si on s'aimait nous en donnent pour notre argent cette année en termes de beaux malaises.

Cette chère Marie-Josée, qui cherche un peu son air... et le silence, a tenté l'exercice cette semaine. Mais ce n'est PAS un reproche! À ses côtés, on sentait que Julien ne faisait que penser à son prochain câlin, excité comme un enfant devant un buffet de bonbons. De son côté, Sam a tout simplement abandonné, avec raison, et se contente de dégainer les commentaires passifs-agressifs à la vitesse de la lumière. Il aurait dû choisir une autre Mélodie pour le voyage. Enfin, Julie ne semble pas vraiment succomber à Luc, qui est pourtant attentionné, sauf quand il est temps d'aller chercher du take-out au resto. Une communication est là, mais les non-dits encore plus.

Le montage habile de tout cela nous donne une émission de télévision franchement divertissante, et même pertinente, qu'il est impossible d'abandonner en cours de route. Les commentaires d'Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge sont de plus en plus croustillants, reflétant nos propres inconforts, et cela nous plait!

Rappelons que Guillaume nous laissait récemment entrevoir ces revirements de situation.

Ces candidats vont-ils finir en couple? Difficile de se prononcer à l'heure qu'il est. Chose certaine, il ne faudrait surtout pas que Julien continue d'être meilleur que Marie-Josée au piano! On vous donnait ici un petit indice sur l'après Si on s'aimait pour ces candidats, assez rassurant.

Sachez que, cette année, à la fin de la saison, les candidats prendront tour à tour place sur le divan d'Émily et Guillaume, pour revoir leur parcours. Ça promet d'être assez amusant merci!

Découvrez ici quand se termine cette 4e saison de Si on s'aimait.