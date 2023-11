Voici quand vous pourrez voir le dernier épisode de Si on s'aimait cette saison

La saison télé tire à sa fin. Il faudra bientôt dire au revoir à nos émissions et séries coup de coeur.

Si on s'aimait fait définitivement partie des chouchous du petit écran présentement.

Heureusement, ce n'est pas demain matin qu'on verra la fin des aventures de Sam, Marie-Josée, Sylvain et Julie.

Il nous reste encore un mois à les voir évoluer au sein de leur couple respectif. C'est le 7 décembre prochain que sera diffusé le dernier épisode de cette 4e saison.

Voyez ce qui remplacera Si on s'aimait à l'hiver à TVA.

Au cours de ces dernières semaines, nous assisterons aux voyages des duos, à la cohabitation ainsi qu'à une nouveauté.

En effet, les candidats visionneront les émissions, à la manière d'Emilie et Guillaume, et pourront commenter leur propre parcours. Nous aurons certainement droit à des malaises et à des moments touchants.

Jeudi, dans la bande-annonce du prochain épisode, nous pouvions voir que Sam avait décidé de poursuivre son aventure avec Mélodie, même si celle-ci a avoué le considérer uniquement comme un ami. Les téléspectateurs ont beaucoup réagi en voyant ces images : apprenez-en plus ici.

Cette semaine, Sam aura l'occasion d'expliquer son choix, ce qui calmera peut-être les ardeurs du public...