Ce lundi était jour de retrouvailles pour les comédiens et l'équipe de tournage d'Indéfendable, qui entame sa troisième saison.

Les tournages devaient commencer plus tôt, mais un tragique choc a frappé l'équipe au début de l'année et la production a été reportée. En effet, Richard Dubé, co-auteur de la série et conjoint et partenaire d'écriture d'Izabel Chevrier, est décédé subitement en janvier. Sous le choc d'une perte si grande, la scénariste a même dû reconsidérer la poursuite de l'écriture de la troisième saison. Non seulement elle perdait son amoureux, elle perdait aussi un allié primordial, un passionné par sa profession de criminaliste qui contribuait de façon importante à la série. Elle nous en parlait en entrevue, ici.

Afin de lui rendre hommage, Pixcom a décidé d'inscrire une mention à sa mémoire sur la claquette. Une douce façon de le sentir veiller sur eux tout au long de la saison. Le producteur Charles Lafortune partageait une image sur mes médias sociaux.

La publication mentionnait :

« Première journée de tournage de la saison 3 de @indefendable.tva …vous êtes toujours sonnés par l’explosion? @izabelchevrier autrice principale, productrice et âme d’indéfendable vous promet tout un écho à cette 💣 bombe! Si vous regardez attentivement la claquette vous verrez à qui on dédie cette saison xxx »

La page d'Indéfendable dévoilait elle aussi une image en arrière-scène, dans laquelle on aperçoit les comédiens Sébastien Delorme, Michel Laperrière et Julie Trépanier.

« C’est la première journée de tournage de la 3e saison! 🎬⚖️✨ En ce jour de retrouvailles sur le plateau, Me Richard Dubé est dans les pensées et le cœur de toute l’équipe. Une mention en sa mémoire se retrouve dorénavant sur la claquette, pour qu’il soit parmi nous tout au long des 150 jours de tournage qui s’amorcent. ❤️»

Un moment d'émotion qui transperce l'écran! Nous envoyons toutes nos pensées à l'équipe.

