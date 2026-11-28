En marge de la rentrée hivernale des grands diffuseurs, Crave avait convié à un grand rassemblement ses principales têtes d'affiche, afin de dévoiler les retours et les nouveautés de sa plateforme. En ce sens, l'une des annonces qui a suscité le plus d'enthousiasme sur la toile est sans contredit le dévoilement de Survivor Célébrités, une édition inédite du populaire format planétaire.

Dans cette version remaniée, 12 personnalités connues des Québécois se mesureront au jeu de survie le plus éreintant de la télé, pendant 14 jours. Sur ces îles désertes, les célébrités devront s'allier et trahir pour remporter le titre de dernière survivante ou dernier survivant. La célébrité gagnante remportera d'ailleurs un grand prix de 25 000$.

Ainsi, qui pourrait bien se mesurer à un tel défi? Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont qu'un avis : Jean-Thomas Jobin. En effet, grand fan de la téléréalité depuis les tout débuts, Jobin n'a jamais caché ses intentions d'y participer. Ayant déjà deux présences à Big Brother Célébrités à son actif, Survivor Célébrités serait comme la cerise sur le sundae pour lui! À tout le moins, de l'avis du public, une version de Survivor avec des joueurs connus ne peut pas se faire sans Jean-Thomas!

Or, comme Jobin a contribué à l'élaboration de l'édition québécoise de Survivor, et qu'il connait ainsi tous les rouages de la production, pourrait-il quand même participer? La question se pose.

En outre, la production a tenu à rassurer les téléspectateurs inquiets : la tenue d'une version célébrités ne signifie pas pour autant la fin de Survivor Québec. Bien au contraire! L'édition régulière que nous connaissons déjà sera présentée ce printemps sur Noovo, tandis que celle avec des célébrités prendra place plus tard dans l'année, sur Crave.

Découvrez ici d'autres célébrités qu'on verrait bien participer à cette première édition très attendue.