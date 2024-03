Les téléspectateurs émus par ce duel à La voix

La ronde des duels se poursuivait ce soir à La voix, et on ne peut pas dire que l'émotion se soit estompée! En effet, après qu'une candidate ait révélé devoir affronter une pénible épreuve dans sa vie, un combat musical en particulier a ébranlé les amateurs du célèbre télé-crochet.

Il faut dire que la performance la plus émouvante de la soirée nous aura été offerte par l'équipe de Roxane Bruneau, avec un duel très touchant sur « Tenir debout », de Fred Pellerin. La chanson, déjà portée par un texte poignant et chargé, fut pourtant amenée à un autre niveau, gracieuseté de deux candidats qui nous font chavirer à la moindre note chantée. Et ce, à commencer par l'artiste de 28 ans Redge Olibrice et la jeune femme Chadé Losane.

De son côté, on doit dire que Chadé, dès le moment de son audition à l'aveugle, nous avait charmé avec sa voix unique et sa touchante histoire. Tout le vécu qu'elle possède à un si jeune âge l'amène à souffler des notes absolument magnifiques. La jeune femme, prise d'anxiété, s'est confiée plus d'une fois à sa coach au fil des répétitions, elle qui l'a enveloppé d'une dose de douceur et de judicieux conseils, en lui avouant notamment que « je trouve ça super beau et touchant quand tu accueilles tes émotions comme ça », quand la candidate de 27 ans a révélé des propos émouvants sur son passé. « Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas me tenir debout. »

Il faut dire que, malgré l'avis de certains détracteurs, Roxane fait du très bon boulot en tant que coach. Ses interventions sont toujours pertinentes et témoignent du sincère intérêt qu'elle porte à ses protégés.

Le duel qu'elle a conçu a d'ailleurs ému tout le plateau, qui était au bord des larmes. Les coachs n'ont certainement pas manqué de souligner l'étincelante prestation à laquelle ils venaient d'assister. Mario Pelchat a déclaré que « pour eux, c'était parfait », tandis qu'une France D'Amour, touchée en plein coeur par le talent brut de Chadé, s'est exprimée sur la beauté de sa voix cassante sous l'émotion.

Visiblement très fière de ses deux candidats, Roxane a tenu à mettre en exergue leur beauté musicale et leur bagage de vie en livrant un sublime plaidoyer en leur faveur :

« Ce sont des gens qui, d'habitude, on pile dessus. Ce sont des gens qui ont appris à se tenir debout. Je suis vraiment fière de vous! (...) Vous étiez l'un avec l'autre et ça, ça me touche vraiment beaucoup. »

Puis, c'est une Roxane en sanglots qui a déclaré la victoire à Chadé. Or, tout ne s'est pas arrêté pour Redge pour autant, lui qui a été volé par Corneille, qui le voulait dans son équipe depuis les auditions à l'aveugle. « Ça n'aurait pas eu de sens que tu ne poursuives pas l'aventure. (...) Je suis prêt pour toi! »

D'ailleurs, en se fiant aux réactions des fans de l'émission recueillies sur les réseaux sociaux, il semble que l'émotion véhiculée sur le plateau ait aisément traversé l'écran. Le public a effectivement inondé la page Facebook de l'émission de commentaires en ce sens, soulignant toute la fragilité et la puissance vocale des deux candidats :

« Enfin une bonne prestation vraie. C'était tellement touchant, beau, bon. Wowwww bravo aux deux. »

« C’était sublime!! Choix plus que difficile!! J’en avais les larmes aux yeux! Bravo Roxanne pour autant de sincérité dans tes remarques! Peu importe le choix! Ils sont très très talentueux! Bonne chance! »

« Wow le plus beau duo de la soirée selon moi!! Les 2 sont excellents!!! ❤️ »

« Le meilleur duo de la soirée jusqu'à maintenant, selon moi. Les deux m'ont touché droit au coeur. Bravo Roxanne pour ce choix. J'en ai eu les larmes aux yeux. »





Quelle belle prestation, qui restera sans doute dans le creux de notre mémoire pendant longtemps!

La compétition La voix est diffusée les dimanches à 19 h 30, sur les ondes de TVA.