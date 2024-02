Charles Lafortune défend l'arrivée de Roxane Bruneau à La voix

Ce vendredi, l'animateur de la compétition de chant la plus populaire du Québec était de passage sur le scintillant plateau du talk-show Ça finit bien la semaine. Pour entretenir la discussion, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil en ont profité pour aborder ses multiples projets. Évidemment, il était impossible pour le duo de passer sous silence La voix, dont Charles Lafortune est le maître de cérémonie depuis 10 saisons.

Ce dernier, encore aussi passionné qu'au début par les rudiments de émission, entrevoit d'ailleurs d'un bon oeil les nouveautés qui ponctuent ici et là les récentes années de la compétition musicale. En outre, pour la 10e saison, deux nouvelles coachs ont d'ailleurs fait leur arrivée sur les célèbres fauteuils rouges. L'une d'elles, Roxane Bruneau, n'a pas manqué d'attiser les foudres de certains détracteurs, qui commentent sa trop jeune carrière pour assumer un tel poste. Qu'à cela ne tienne, Charles a pris sa défense et a rétorqué aux mauvaises langues en comparant La voix au monde du hockey :

« Ce qui est drôle, c'est que Roxane arrivait, pis là ils disaient oui, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience. Ça fait pas longtemps qu'elle fait ça. Moi j'avais juste le goût de répondre pensez-vous vraiment que les Blackhawks de Chicago se sont dit "ouin, Connor Bedard, il n'a pas beaucoup d'expérience, il ne devrait pas jouer sur l'avantage numérique"? Non, je pense que Roxane est arrivée là, c'est un succès précoce. C'est quelqu'un qui est arrivée dans le métier et sept ans plus tard, elle faisait le Centre Vidéotron. Comme Justin Bieber, comme toutes ces chanteuses et chanteurs-là qui ont un succès rapide. Je pense qu'elle méritait entièrement d'avoir sa place sur une chaise de La voix. »

Une analogie qui fait réfléchir et qui nous fait encore plus apprécier la présence de Roxane à titre de coach! Jusqu'à présent, elle nous charme à chaque épisode, avec son humour intelligent et sa resplendissante présence. L'arrivée de l'interprète de « À ma manière » aux côtés de Mario Pelchat, Corneille et France D'Amour aura toutefois été accueillie favorablement par la majorité des téléspectateurs, qui soulignent eux aussi sa verve et sa capacité à capter l'intérêt des candidats pour qu'ils joignent son équipe.

Une autre coach de cette cuvée soulève également les passions, les détails ici. Enfin, sachez que ce dimanche, ce sera (déjà) le moment des dernières auditions à l'aveugle. Qui seront les artistes qui rejoindront les équipes aux places limitées? Il nous tarde de le découvrir!

Le talk-show Ça finit bien la semaine est diffusée les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.