Après une édition remplie de moments inoubliables la semaine dernière, dont un duel particulièrement explosif, les coachs ont conjugué ce soir le talent de leurs candidats dans une nouvelle salve d'affrontements rythmés par la musique. Le populaire concours de chant La voix a l'habitude de nous faire vivre une foule de moments hauts en émotions, avec des prestations toutes plus sensationnelles les unes que les autres.

Nous en avons une fois de plus été témoins ce soir, alors que la coach Roxane Bruneau a décidé d'unir en duo Jacob St-Cyr Labbé et la chanteuse country Isabelle Morin. La paire devait interpréter la balade « Need You Now », de Lady A. Bien que la prestation finale, sur la scène de l'émission, ait été particulièrement réussie et franchement magnifique, les répétions auront donné du fil à retordre aux deux candidats. De son côté, l'intensité de Jacob a dû être maîtrisée, car de l'avis de sa coach, « des fois, il ne chante plus, il crie ». Isabelle, quant à elle, avait pour mission de se débarrasser des habitudes ancrées et dans lesquelles elle se réfugiait pour chanter, afin de briller le plus possible.

Toutefois, le discours de Roxane envers Isabelle a changé du tout au tout, quand celle-ci a su que la candidate venait de perdre son père. Forte, Isabelle a tout de même tenu à poursuivre l'aventure, malgré la douleur indescriptible qui l'habitait sans doute. Résiliante, elle s'est exprimée en ces termes, pour clarifier son choix :

« Je veux le faire pour papa, et j'ai bien de l'énergie pour ça. »

Sur les réseaux sociaux, le public ému a envoyé une belle dose d'amour à la candidate, qui a fait preuve de maîtrise en relayant au second plan sa tristesse, le temps d'une chanson :

« Toutes mes sympathies Isabelle !! »

« Moi j'irai avec Isabelle pour le courage, la force de continuer. Même si c'est difficile elle continue de chanter en étant souriante et elle a bien su sortir de son confort! »

« Je suis fier de toi Isabelle Morin, c’était incroyable, comme la personne que tu es »





Après la prestation, Roxane a d'ailleurs fait le choix de garder dans ses rangs la candidate de Saint-Sulpice, qui s'est exclamée :

« Je me sens sur le bord de m'évanouir! (...) Je suis passée d'un down total avec le décès de mon père, et là c'est un high total. »

De notre côté, nous tenons à soumettre nos plus sincères condoléances aux proches affectés par cette douloureuse épreuve. Puissiez-vous trouver le réconfort nécessaire en ces temps plus difficiles.

La voix est diffusée les dimanches à 19 h 30, sur les ondes de TVA.