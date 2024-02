Ces deux candidats enflamment la scène des duels de La voix

Après avoir tout fait pour capter l'attention des coachs, lors des auditions, les 40 candidats de l'actuelle cuvée de La voix se voient désormais contraints de se battre vocalement pour conserver leur place. En effet, c'est au beau milieu de la scène réaménagée en arène que les duels ont débuté ce soir, non sans une pointe d'excitation pour les téléspectateurs.

Et l'un des duels les plus explosifs de la soirée nous aura été servi par deux protégés de l'équipe de Mario Pelchat, Cathy Vallières et Dan Daraîche. Lors des auditions, Cathy nous avait séduit par sa puissance vocale, qui semblait infinie. Quant à lui, Dan, le fils du mythique Paul Daraîche, avait charmé tout le plateau avec « Quand j'ai besoin », un choix qui s'était révélé gagnant pour lui.

Les deux candidats, pour défendre leur place au sein de l'équipe Pelchat, durent ainsi démontrer toute l'intensité de leur registre, dans une mouture revue du titre « It's Only Love », popularisée dans les années 80 par les légendaires Bryan Adams et Tina Turner.

Leur version, vigoureuse et haute en puissance, a totalement mis le feu sur le plateau. Le timbre unique de l'un se croisait au coffre vocal de l'autre, dans un numéro enlevant à souhait. Or, à la fin de la prestation, le duo fut déchiré par le choix de Mario, qui s'est avéré en faveur de Dan : « Parce que tu as été solide comme tu l'as été ce soir, je n'ai pas le choix. »

Aux prises avec des kystes sur les cordes vocales et sous médication, le chanteur n'a pas semblé affecté une seconde par son souci de santé, ce qui est tout à son avantage. Bref, nous avons assisté à un duel au sommet, avec deux voix à l'apogée de leur talent. Ça promet pour la suite!

Cette seconde ronde de la compétition cachait son lot de surprises, à commencer par deux duels savoureux en ouverture d'émission. Pour la première fois en 10 saisons, les coachs se sont ainsi prêtés au jeu et se sont livrés une chaude lutte amicale. Au cours de ce segment à la fois divertissant et mémorable, France D'Amour s'est ainsi mesurée à Corneille avec « Ensemble », tandis que le suave chanteur a opté pour une version nappée de douceur de « Si c'était vrai ». Par la suite, Roxane Bruneau a défendu son honneur en interprétant « Je n't'aime plus », aux côtés du coach gagnant de l'an dernier, Mario Pelchat, très juste avec sa version sobre de la chanson « Des p'tits bouts de toi ».

Ces prestations ont permis aux coachs de justifier leur renommée, leur excellence musicale. Oui, à n'en point douter, les duels démarrent en force!

La semaine prochaine, La voix aura une nouvelle case horaire, 19 h 30. Et ce, toujours sur les ondes de TVA!