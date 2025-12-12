Les téléspectateurs dans le déni après la finale de mi-saison d'Antigang

Note : Si vous n'avez pas encore regardé la finale de mi-saison d'Antigang, nous vous conseillons de cesser votre lecture maintenant. Des détails importants de l'intrigue sont abordés ci-dessous.

Nous avons tous fait le même visage que Margot Déziel (Rose-Marie Perreault ci-dessus) dans nos salons jeudi, en apprenant que GG (David Giguère) avait bel et bien réussi sa tentative de suicide dans Antigang, alors qu'il se trouvait en détention et sur le point de devenir délateur pour la police.

En effet, la veille, sa conjointe lui avait fourni ce dont il avait besoin pour arriver à ses fins, lui confiant qu'il « serait un héros » aux yeux de ses enfants. Mercredi, les téléspectateurs formulaient déjà le souhait que cette tentative échoue. Nos prières n'ont pas été entendues...

Ce faisant, la mort de ce personnage a été pour certains d'une grande tristesse, notamment pour sa femme Karine (Katrine Duhaime) qui était inconsolable, mais pour d'autres l'occasion de réjouissances, comme Denys Marchand et Dan Murphy (Sébastien Ricard et Frank Schorpion), qui ne feront pas de vieux os en prison en raison de ce décès.

Les chefs d'accusation sont tombés à vitesse grand V, sous le regard ahuri des membres de l'antigang.

Les téléspectateurs n'ont toutefois pas dit leur dernier mot, puisqu'une théorie a fait surface et se montre insistante sur les réseaux sociaux. Les adeptes de la quotidienne croient fermement que GG n'est pas vraiment mort, ce qui ressemble bien davantage à du déni qu'à la vérité.

Ils s'expriment en grand nombre sur les réseaux sociaux :

« Je pense que c’est un scénario bien ficelé et GG toujours vivant !!! On verra en Janvier .. on va le voir tout bronzé sur une plage au Mexique 😉 »

« GG toujours vivant, ça prend qq chose pour remettre du swing dans la place »

« Non il est pas mort il va changer d'identité et va être encore dans la série »

« J'espère que GG n'est pas mort. Coup monté par la GRC pour lui sauver la vie et terminera son travail de délateur. »

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs ont de l'imagination et la mémoire courte. Certes, nous n'avons pas vu le cadavre de GG à l'écran, mais ce sont tout de même des officiers de la loi qui ont retrouvé sa dépouille dans sa cellule. Il serait étonnant que l'autrice Nadine Bismuth nous serve un tel revirement et ramène un homme d'entre les morts en janvier. Ne vous faites pas trop d'illusion... Il est vrai, toutefois, que le fait que personne n'ait pu voir la dépouille ou le lieu du crime encourage fortement cette théorie. On ne sait jamais avec nos quotidiennes!

Soyons plutôt reconnaissants d'avoir pu découvrir davantage le travail d'un comédien formidable, David Giguère, qui a su rendre son personnage attachant et touchant, en dépit de ses activités criminelles. Nous espérons le voir très bientôt dans d'autres projets!

Le départ de GG ne signifie pas pour autant moins d'action dans la quotidienne, bien au contraire. Dès janvier, on comprend que Marchand et Mruphy seront relâchés, qu'ils feront des funérailles à GG et que l'antigang va rager dans son coin, jusqu'aux prochaines arrestations. Bien du piquant pour une série qui prend en efficacité de semaine en semaine.

Antigang sera de retour en ondes à Radio-Canada à compter du 5 janvier.

Consultez notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver, pour ne rien manquer du retour de vos émissions préférées.