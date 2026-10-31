Les participantes de cette téléréalité seront à Un souper presque parfait cette semaine

Big Brother Célébrités, Survivor Québec, OD... Ces émissions ont toutes déjà été à l'honneur d'une semaine thématique à Un souper presque parfait. À chaque édition, les participants se retrouvent dans un cadre certes différent de leur première rencontre, mais ô combien divertissant.

La semaine prochaine, c'est une autre émission phare de Bell qui sera en vedette de la compétition culinaire, à savoir la téléréalité Vie$ de rêve. Dans cette série disponible sur Crave, dont la troisième saison sera offerte très bientôt, six femmes nous invitent dans leur quotidien haut de gamme, où se côtoient le pouvoir, l'amitié et le luxe. Au fil des épisodes, nous les voyons faire des expériences grandioses et des projets d'envergure, couplés à des voyages exotiques à faire rêver. Une vie rêvée quoi!

Dans la nouvelle saison, une septième femme se joint d'ailleurs à l'équipe : il s'agit de l'entrepreneuse en maquillage Claudia Vitorino. Nous vous en parlions ici.

Pour cette semaine spéciale à USPP, ce sont cinq d'entre elles qui auront la chance de cuisiner pour épater la galerie et ainsi mettre la main sur les 2000 $ promis. Ce lundi, nous entrerons dans la cuisine de Stéphanie Bélanger, la propriétaire de Rebel Design, une entreprise se spécialisant dans le design intérieur. Mardi, ce sera au tour d'Élisabeth Chicoine de recevoir le groupe. Mère de quatre enfants, elle avouera ne pas être une grande adepte de la cuisine. Au moment du repas, Isabelle Gauvin, que plusieurs ont connue à Survivor Québec ce printemps, racontera une folle mésaventure lors d'une sortie en bateau.

Le mercredi, c'est la course folle en cuisine, alors que Sarah-Christine Troini tente par tous les moyens de livrer dans le temps imparti son repas, après un cocktail où sont révélés les moindres secrets des invitées...

Puis, le jeudi, Isabelle reçoit ses amies dans son imposante maison, en cuisinant un plat qui mise sur les produits locaux. Son organisation et son décor impressionneront ses convives, nous promet-on. Enfin, la semaine se terminera vendredi avec Valérie Daude Carrière, qui en mettra plein la vue avec son passé de pâtissière.

On ne manque pas Un souper presque parfait du lundi au vendredi à 18 h. La 3e saison de Vie$ de rêve débute quant à elle le 19 novembre prochain.