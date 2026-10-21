Une nouvelle femme d'affaires se joint à Vie$ de rêve

La prochaine saison de Vie$ de rêve débarque bientôt sur Crave et une nouvelle entrepreneuse se joindra au clan.

Il s'agit de la maquilleuse Claudia Vitorino.

Elle est la fondatrice de la compagnie Vitorino Beauty, une équipe de maquilleurs et de coiffeurs haut de gamme, offrant des services beauté personnalisés à domicile. Elle a travaillé partout à travers le monde, maquillant des clients prestigieux lors de mariages grandioses, notamment.

En 2024, elle a lancé The Essential Collection, une gamme de pinceaux de maquillage de grande qualité, conçus aussi bien pour les professionnels que pour les passionnés de beauté.

Récemment, elle a annoncé qu'elle ouvrait très bientôt son premier studio. « Ce qui a commencé comme ma petite entreprise de maquillage est en train de devenir tout ce dont j'ai toujours rêvé. Vitorino Beauty aura son propre studio-boutique phare, sur l'une des rues les plus branchées de Montréal.

Coiffure, maquillage, ateliers et les produits de beauté que j'ai créés avec passion, le tout sous un même toit ✨ [traduit librement de l'anglais] ».

Voyez une photo de la nouvelle femme d'affaires de Vie$ de rêve au bas de l'article.

Précisons qu'Isabelle Gauvin, Tatiana Londono, Stéphanie Bélanger, Élisabeth Chicoine, Sara-Christine Troini et Valérie Daude Carrière seront de retour dans cette troisième saison.

À ne pas manquer dès le 19 novembre sur Crave.