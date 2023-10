Les larmes montent aux yeux de France Castel de façon inopinée à Je viens vers toi

Lundi soir, à Je viens vers toi, Marc Labrèche recevait la comédienne France Castel.

Mickaël Gouin, le beau-fils de l'animateur, a raconté avoir dit dans un podcast : « on a accouché » et que le pronom personnel choisi avait dérangé une dame.

Le chroniqueur a demandé l'opinion des convives autour de la table sur la question et France Castel a alors été happée par une émotion inattendue.

« Ça me touche ce que tu dis. Ça veut dire que l'homme, le père, est impliqué. J'aurais tellement aimé vivre ça. J'aurais aimé que le père soit là et dise "on" », raconte-t-elle, les yeux embués.

Précisons que l'actrice, qu'on peut voir actuellement dans Après le déluge, est la mère de trois enfants de trois pères différents. Ses amours ont jadis ravi les journaux à potins québécois.

Notons que vous pourrez bientôt la retrouver dans une série appréciée des téléspectateurs québécois. Tous les détails ici.

À Je viens vers toi, France Castel a aussi raconté être une amateure de poker. Le montant du plus gros tournoi qu'elle a gagné s'élevait autour de 27 000 $. « C'est un risque, mais j'aime ça les risques », dit-elle.

Comment dire... nous l'aimons France Castel!