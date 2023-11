Les gagnants d'OD Andalousie s'expriment sur le tollé qu'a engendré l'élimination de Marie-Andrée et Anthony au Québec

Un peu moins de 48 heures après leur victoire éclatante, nous avons pu discuter avec les gagnants d'OD Andalousie, Mia et Simon.

Le couple ne s'attendait pas du tout à gagner dimanche soir. « On pensait que ce serait Lara et Vincent », indique Simon. « Notre bouche grande ouverte parle pour nous », ajoute-t-il, faisant référence à leur réaction lorsqu'ils ont vu leur photo sortir de l'enveloppe.

Mia et Simon avouent qu'ils ont été surpris d'apprendre le tollé qui a pris d'assaut le Québec suite à l'élimination de Marie-Andrée et Anthony. « Nous étions dans notre aventure, dans notre bulle... »

Dans notre perception, tout s'est fait naturellement. On ne pensait pas qu'il allait y avoir de scandales ou quoi que ce soit.

« On était surpris du choix [des deux couples], on le voit à l'annonce. Ils ont pris leur décision et nous sommes juste reconnaissants », indique Simon.

Les amoureux, qui se sont dit leur premier "Je t'aime" loin des caméras, dans la maison des exclus, précisent ne pas avoir eu l'occasion de s'entretenir en tête-à-tête avec Marie-Andrée et Anthony depuis la finale.

Quand on leur demande comment s'est passé leur visionnement, ils nous disent d'emblée : « On savait que nous étions malaisants, mais pas à ce point-là! On a ri. On se jugeait, mais on a eu beaucoup de fun en regardant les émissions ».

Malgré tout, les deux tourtereaux croient que leur couple a été bien représenté à l'écran. « Nos traits de caractère un peu maladroits, ça a été montré. C'est drôle et ça fait partie de nous », précise Simon.

« On était là pour trouver l'amour, et on l'a trouvé, mais à notre façon », enchaîne Mia. « Ça a commencé par une amitié et ensuite ça s'est transformé en une histoire d'amour. »

Parmi les moments difficiles à revoir, Simon revient sur la soirée où il a pensé à s'exclure lui-même et Mia repense au dernier jeu, une soirée qu'elle qualifie de « difficile ».

