« Le public a pensé beaucoup de choses de nous... », Julie Snyder s'exprime après la finale d'OD Andalousie

À la suite de la victoire de Mia et Simon à OD Andalousie, nous avons pu discuter quelques minutes avec la productrice Julie Snyder, qui était encore sous le choc de cette finale enlevante.

« Quand j'ai produit Star Académie en 2003, j'ai compris qu'une vraie émission populaire, c'est quand elle n'appartient plus au producteur ni au diffuseur. C'est quand le public a son mot à dire, et le public a toujours raison. Le public a fait une twist ce soir et le public a surpris tout le monde », indique-t-elle d'abord.

Elle ajoute : « Le public a pensé beaucoup de choses de nous et je vis avec ça, ça vient avec la job, mais nous autres aussi nous étions surpris de ce qui s'est passé à OD. Je pense que le public a décidé de parler. »

La productrice nous révèle que Simon et Mia ont refusé de préparer un discours de remerciements.

Ils étaient convaincus de ne pas gagner.

« Moi en répétition, j'ai regardé les trois couples et j'ai dit : "tout le monde prépare son discours là!" Ils ne l'ont pas préparé pentoute. »

Julie Snyder nous répète que la production n'a pas de main mise sur ce qui se passe aux tables de délibération. « On suit la vague nous aussi. On ne peut pas décider à la place des candidats. La production n'entre pas par-dessus tout. Nous, on amène des twists, mais à la table de délibération, c'est eux qui sont rois et maîtres. »

Elle avoue avoir été complètement chamboulée quand elle a appris que Marie-Andrée et Anthony avaient été exclus de la compétition au fil d'arrivée. « J'ai eu une réaction comme celle du public. Toute l'équipe de production était sonnée. Tout le monde était surpris. »

Julie Snyder nous rappelle également qu'il s'agit d'une première victoire pour un couple métissé à Occupation Double. Une autre belle réussite!

