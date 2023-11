Photos : Un nombre record de votes couronne les gagnants d'OD Andalousie

Ce dimanche avait lieu la grande finale d'Occupation Double Andalousie. Alors que famille et amis des finalistes attendaient l'arrivée de leurs proches avec impatience, c'est dans une fébrilité partagée que les ex-candidats et médias étaient réunis dans la salle comble du cirque Éloise.

Découvrez nos photos exclusives de la soirée au bas de l'article.

Au début du segment de l'émission en direct, Julie Snyder s'est jointe aux animateurs, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, sur scène afin d'annoncer le nom de la personne remportant le prix du public. Il s'agit de la photo de Céline qui se retrouvait dans l'enveloppe.

Ce n'est que quelques minutes plus tard que les grands gagnants de la 17e édition d'OD furent dévoilés par Alicia : Mia et Simon. Une photo vaut mille mots, voyez en image leurs réactions, qui veulent tout dire... ils étaient sous le choc et c'est le cas de le dire!

« Alors le public a décidé de faire une twist, le public a surpris tout le monde », s'exclame Julie Snyder en entrevue avec Showbizz.net, quelques minutes après l'annonce.

Si la productrice ne pouvait pas nous dévoiler si les votes étaient serrés, elle nous informe néanmoins qu'il s'agit d'un record de votes pour l'émission. « C'est un record et c'est des centaines de milliers de votes. On calcule un vote par adresse IP et en adresses uniques, on parle de centaines de milliers ».

Un dénouement d'OD Andalousie qui nous surprendrait, si on ne reculait que de quelques semaines derrière, alors que les coups de coeur du public semblaient bien partagés entre Laura et Vincent ou Marie-Andrée et Anthony. Leur départ a définitivement marqué le public. En lire plus ici.