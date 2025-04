Les couteaux volent TRÈS bas dans le prochain épisode des Traîtres

Alors que nous sommes à élire notre Premier Ministre canadien, la diffusion de l'émission Les traîtres est déplacée à mardi 20 h, toujours sur les ondes de Noovo. Heureusement, nous n'aurons pas à attendre une semaine de plus pour voir la suite des discussions et stratégies des joueurs, qui tentent toujours de démasquer les traîtres, après l'exclusion de l'une d'entre elles.

Nous avons vu le prochain épisode en avance et nous pouvons vous dire que les couteaux y volent TRÈS bas, alors que les Fidèles s'entredéchirent, au grand bonheur des Traîtres qui n'ont pas à se fatiguer beaucoup.

Après sa joute de vilaine dans la 2e saison de Survivor Québec, Audrey continue de mettre la pagaille, cette fois dans Les traîtres. Pourtant, il s'agit d'une fidèle, mais elle a des opinions tellement tranchées qu'elle réussit à influencer de nombreux joueurs qui la suivent sans concession.

Ce mardi, elle en fera encore la démonstration, alors qu'elle proposera à ses acolytes de tenter de défaire ce qu'elle appelle « un bluff des traîtres », pendant une mission à teneur historique, ce qui aura des conséquences importantes. Le ton montera et des querelles éclateront.

« Audrey joue comme Joshua ». Voilà une remarque que vous entendrez dans cet épisode, à quelques reprises. Si l'on se souvient bien, Joshua était ce vendeur de voiture qui a été jusqu'à dire qu'il quitterait le jeu si sa cible n'était pas traître, ce qu'il n'était pas! En effet, Audrey joue fort et elle ne joue pas parfaitement bien, puisqu'elle ne semble pas en mesure de repérer les véritables ennemis dans le jeu, du moins pas encore.

À son sujet, l'animatrice Karine Vanasse nous dit : « Audrey, c'est une vraie joueuse. C'est une joueuse de jeux télé et elle est brillante. Souvent aux Traîtres, la stratégie de plusieurs, ça peut être de passer un peu inaperçu. Disons que ce n'est pas la stratégie d'Audrey du tout! »

Quand tu choisis de prendre la place, puis de l'assumer que le monde te regarde, est-ce que c'est payant ou pas, ça, aux Traîtres? - Karine Vanasse

Sachez également que, dès le début de l'épisode, vous aurez une énorme surprise en lien avec un joueur dans l'aventure.

On ne s'attendait pas DU TOUT à cela et c'est un coup dur pour bien des joueurs. Il faudra voir ensuite comment cette introduction va teinter la journée et faire en sorte que plusieurs participants auront d'autant plus le couteau entre les dents!

C'est à ne pas manquer ce mardi à 20 h sur les ondes de Noovo. Dès la semaine prochaine, la diffusion régulière revient, soit le lundi à 20 h.

Rappelons que Karyne nous racontait, en entrevue, ses retrouvailles émotives avec son amoureux Mike, après le jeu.