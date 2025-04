Des retrouvailles émotives pour Karyne et Mike après Les traîtres : « c'est sûr qu'il a été surpris »

Au terme d'un épisode particulièrement enlevant des Traîtres ce lundi, l'une des traîtres a été éliminée, après s'être « débattue comme un diable dans l'eau bénite », comme l'indiquait avec raison la maîtresse du manoir, jouée par Karine Vanasse. Parions que nous avons été très nombreux à ne pas pouvoir quitter notre petit écran des yeux, jusqu'aux dernières secondes de cet épisode, dans lequel Karyne, après avoir essayé d'assassiner en plein jour et sans subtilité, a tenté de sauver sa peau en pointant une autre traître du doigt, Annick. Ce stratagème, bien qu'il semblait plutôt ingénieux, n'aura malheureusement pas fonctionné.

Après une table ronde particulièrement féroce, alors que Karyne se déclarait traître devant un groupe en liesse, son conjoint Mike, qui était resté dans l'anonymat jusque-là, ne pouvait cacher sa stupéfaction. Ce faisant, il a dû expliquer sa réaction aux autres participants en dévoilant qu'il s'agissait de sa conjointe dans la vraie vie, une déclaration choc qui pourrait bien le pénaliser pour la suite du jeu.

Nous nous sommes entretenus avec Karyne, au lendemain de la diffusion de cet épisode captivant. Celle-ci nous explique comment se sont déroulées les retrouvailles avec son amoureux, une fois que celui-ci a eu terminé son aventure : « Ç'a été très émotif quand on s'est vus en dehors après, quand il est revenu à la maison. Il est arrivé dans le milieu de la nuit, comme moi quand je suis arrivée à la maison, on arrive tard, mais lui, il est arrivé à peu près à 1 h 30 du matin. Je ne savais pas qu'il s'en venait, on n'a pas de warning, j'ai juste entendu quelqu'un ouvrir la porte. Il est rentré et il est venu me voir », nous raconte-t-elle.

« On s'est serrés dans nos bras, on a versé quelques larmes, parce que c'est quand même très émotif là-bas. On est quand même restés, je trouve, bons, forts émotionnellement, on ne s'est pas effondrés en larmes. Mike a été plus shaké que moi, je pense. »

Elle poursuit : « Oui, il était surpris, mais en même temps, il avait un doute parce que dans l'un des shows, je lui dis que j'avais confiance qu'il rentre le lendemain matin. Alors il interprétait ça comme " peut-être qu'elle a du pouvoir le soir, ce qui fait en sorte que je me réveille le lendemain matin". Donc il a eu un doute, mais en même temps, il n'avait rien d'autre pour se baser là-dessus, donc c'est sûr qu'il a été surpris. »

En même temps, il n'a pas été surpris parce qu'il me connaît, il sait comment je suis.

On se souviendra que Karyne a oeuvré comme enquêtrice au Fédéral et qu'elle a souvent eu des missions d'infiltration à faire dans le cadre de son mandat. C'était donc d'autant plus intéressant de la voir évoluer dans le jeu et tenter de duper non seulement le groupe de fidèles, mais aussi son mari dans la vraie vie.

Concernant la décision de son époux de dévoiler leur secret de couple aux autres joueurs aussitôt Karyne éliminée, celle-ci nous dit : « J'aurais aimé ça qu'ils ne disent rien! »

« On n'avait pas clarifié ça non plus. On s'était dit qu'on essaierait d'aller le plus loin possible puis qu'on allait se battre. C'est ça qu'on s'était dit au départ. Mais je ne m'attendais pas qu'il vende l'info direct en partant. En même temps, je ne savais pas qu'il allait réagir de même à la table, qu'il n'allait rien dire, qu'il allait être sous le choc, qu'il allait être fâché et dans toutes ses émotions. Il s'est tiré dans le pied, il n'a pas eu le choix de le dire », explique Karyne.

Il fallait qu'il justifie quelque chose, parce qu'après ça, je pense qu'il se serait mis vraiment dans le chichi.

Karyne estime que leur participation de couple à l'émission Les traîtres a fortifié leur complicité : « Ça nous a rapprochés, parce que c'est sûr qu'on se découvre dans un contexte, le show, qui est différent. Donc c'est sûr que ça nous a rapprochés beaucoup, amoureusement et tout. Ç'a créé un petit peu de nouveau, un peu de challenge, de se voir dans un autre contexte. »

La téléréalité Les traîtres se poursuit les lundis à 20 h, sur les ondes de Noovo.

À propos de la suite, Karyne nous dit, mystérieuse : « Le jeu, cette année, il est très divertissant et tout ce que tu ne penses pas qu'il va arriver va arriver. Vous allez voir, c'est rebondissement par-dessus rebondissement! Le show, il est bon jusqu'à la dernière seconde! »