Les comédiens d'Indéfendable et Alertes viennent encourager Charles Lafortune

Jeudi soir se tenait, au Grand Quai du Port de Montréal, la quatrième édition de la Grande soirée & cause majeure de la Fondation Autiste & majeur.

Plusieurs vedettes des séries Indéfendable et Alertes, toutes deux produites par Charles Lafortune et Pixcom, étaient présentes, dont Michel Laperrière, Julie Trépanier, Marilyse Bourke, Catherine Renaud et Mylène St-Sauveur. Cette dernière a d'ailleurs dévoilé qu'elle attendait son deuxième enfant. Voyez des photos de la maman avec son joli bedon rebondi ici.

Sophie Prégent se disait particulièrement stressée avant l'arrivée des invités. « Charles est dans le plaisir, moi, je suis dans le stress. C'est comme si je me disais que tout le monde ici est là parce qu'on a désiré des affaires, qu'on a voulu ça. On les convoque, on fouille dans leur poche, on leur demande de l'argent. Il faut que tout soit à la hauteur, que tout soit parfait. »

Cette soirée d’exception aura permis d'amasser un montant impressionnant de 491 242 $. Malgré son stress, Sophie a de quoi être fière!

Le couple derrière Autiste & majeur ne cache pas son enthousiasme face au succès de leur fondation. « C'est au-delà de nos espérances! »

Voyez nos photos des vedettes qui ont assisté à cette soirée sous le thème du cirque.