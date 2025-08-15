Le rêve se poursuit pour ce comédien d'Indéfendable

Le comédien Prinzy-Michélange Dessources, que nous avons tous découvert dans la quotidienne Indéfendable où il interprétait Juvençon, révèle qu'il se retrouve en nomination aux prochains Gala des prix Gémeaux, dans la catégorie Découverte de l'année.

On se souviendra que celui-ci nous avait complètement éblouis lors de son apparition dans les premières saisons de la quotidienne, en incarnant un jeune homme accusé de meurtre. Son plaidoyer en cour était du grand jeu.

L'histoire de vie de ce comédien est pour le moins étonnante, lui qui est passé d'une jeunesse troublée entre familles d'accueil à une vie magnifique, après avoir été adopté pour l'une de ses professeurs.

Il nous racontait son parcours dans une entrevue émouvante à lire ici.

On se rappellera aussi que c'est sa performance marquante qui a fait en sorte que le personnage a fait un retour dans la série, dans la troisième saison, pour une intrigue complètement différente.

Dans sa publication ci-dessous, il écrit : « Avec tout cette aventure, je vous annonce que nous sommes finalistes au Gemeaux cette année pour la découverte de l'année je vous laisse voter pour moi le lien est dans ma bio. Merci encore à tous ceux qui me soutient depuis depuis le début. »

En naviguant avec les flèches sur la publication ci-dessous, vous pourrez voir sa réaction émouvante quand il découvre la nouvelle, mais aussi lorsqu'il annonce le tout à sa mère. C'est à voir!

Nous lui offrons en ce sens nos félicitations pour cette marque de reconnaissance méritée et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. En outre, nous espérons le retrouver très bientôt dans d'autres rôles intéressants.

Pour voter dans les six catégories ouvertes au public aux Gémeaux, c'est par ici.