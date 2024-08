L'accueil du public a permis le retour de ce personnage dans Indéfendable

Alors que la troisième saison d'Indéfendable est sur le point d'être diffusée, nous apprenons qu'un personnage vu dans la première saison y fera un retour.

En effet, sur les réseaux sociaux, le comédien Prinzy-Michélange Dessources se réjouit cette semaine de voir son personnage de Juvençon faire un retour dans la quotidienne.

On se souviendra de cette intrigue bouleversante dans laquelle un jeune homme avait été pris dans un attentat d'un gang criminalisé et accusé de meurtre, alors que celui-ci ne faisait pas partie dudit gang. Le témoignage émouvant de Juvençon, tel que livré par Prinzy Michélange-Dessources, avait fait partie des moments marquants de la première saison d'Indéfendable. On vous en avait d'ailleurs parlé dans l'actualité juste ici.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le comédien Prinzy-Michélange Dessources, qui estime que c'est l'accueil du public à son premier tour de piste dans la quotidienne qui lui a valu un retour dans la troisième saison.

« Ç'a vraiment fait un gros boom », indique le principal intéressé en parlant de sa présence dans la série, son premier grand rôle à la télévision. « J'ai regardé tous les retours, les commentaires, c'était incroyable! Je ne m'attendais tellement pas à tout ça. Je pense qu'avec ma mère, j'en pleurais, vraiment, même elle, elle était tellement émue. »

Il poursuit : « Je pense que ç'a permis aussi de me faire signer pour la saison 3, parce que ç'a tellement bien été reçu du public qu'ils m'ont donné une très, très belle histoire pour la saison 3, que je suis sûr que vous allez trouver ça super intéressant. »

L'acteur estime que c'est son vécu difficile, de famille d'accueil en famille d'accueil dès son jeune âge (nous en reparlerons dans un autre article), qui a influencé son jeu pour donner de la crédibilité à Juvençon : « Je pense que j'ai tellement vécu de trucs durs dans ma vie que le fait de pouvoir le mettre dans un personnage où j'ai pu l'exprimer, parce que Prinzy lui a trop une grosse carapace et un orgueil de fou pour en parler, a fait que même le monde a pu ressentir sans même que je sois un acteur qui est allé à l'école. »

Évidemment, quand vient le temps d'en savoir plus sur le retour du personnage, l'interprète se montre mystérieux. Voici toutefois ce qu'il a pu nous dire : « Je pense que ça va être un retour de Juvençon assez surprenant, que tout le monde va aimer. Toujours dans un Juvençon que tout le monde aime, je pense. Juvençon n'est pas quelqu'un de méchant, toujours gentil, qui ne prend peut-être pas les bonnes décisions, mais qui reste gentil, toujours là pour sa famille. Je pense que c'est sur ça qu'on va se retrouver. »

Quant à l'intrigue, qui devrait s'étendre sur quelques semaines et qui le concernera, il ajoute : « Ça va être tout nouveau. Tout est nouveau! »

Il nous fait visiter le plateau dans la vidéo ci-dessous.

Celui qui a plus de 400 000 abonnés sur Tik Tok rêve de consacrer sa vie au jeu : « Mon plus grand rêve, ce serait de lâcher ce que je fais pour faire de la télé. Je pense que beaucoup de personnes me le disent. C'est comme un truc naturel. »

Ce sera un immense plaisir de continuer à découvrir son talent dans Indéfendable, en espérant que d'autres producteurs verront en lui l'étincelle que nous percevons.

Indéfendable sera de retour à l'antenne de TVA à compter du 9 septembre à 19 h.