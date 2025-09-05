Le retour d'Indéfendable : Le vrai visage du sergent Diaz

Dès lundi, le public pourra renouer avec les personnages de la quotidienne Indéfendable, tandis que Léo MacDonald se retrouve dans de beaux draps, après avoir happé mortellement Dylan Blondin dans un stationnement.

Dans le premier épisode, que nous avons pu voir en primeur, vous verrez Léo (Sébastien Delorme) comprendre la portée de ses gestes et se tourner rapidement vers le sergent Diaz pour expliquer ce qui vient de se produire. Évidemment, Léo croit fermement que le policier, qui était déjà au fait des menaces qu'il subissait, va l'aider. Le spectateur connaît toutefois la vérité...

« Ça ne va pas bien se passer », nous lançait l'autrice Izabel Chevrier la semaine dernière, pour parler de cette intrigue qui s'amorce. L'interprète de Léo MacDonald nous le confirme : « Je suis accusé d'avoir tué quelqu'un. Difficile de me défendre et de plaider la légitime défense puisque l'arme est disparue. Donc, je vais demander l'aide de tout le cabinet, les détectives privés aussi, pour me sortir de là. Je pense qu'émotivement, je suis incapable de me défendre pour la première fois. Léo, il n'a plus la même fougue. »

Alors que les téléspectateurs avaient trouvé Léo particulièrement entêté et colérique la saison dernière, nous le retrouverons plus fragile cette année. Quant au sergent Diaz, qu'interprète l'excellente Thomas Vallières, il va davantage montrer son vrai visage de ripou. Tout le monde semble croire en son professionnalisme, sauf peut-être Maxime Dubois (Mathieu Baron) qui verra rapidement clair dans son jeu. On pourra d'ailleurs entendre l'enquêteur privé dire dans le second épisode de la saison : « Tu sais, je ne suis peut-être plus dans la police, mais j'ai pas besoin de mener une enquête pour savoir que, soit tu as un agenda caché, soit tu es le plus mauvais sergent-détective que je n'ai jamais vu. Honnêtement, je ne sais pas lequel des deux est le pire. » Maxime Dubois réussira-t-il à dénouer cette affaire avec ses connaissances d'ancien policier?

Parallèlement, le fils de Dylan Blondin, Jeffrey (Anthony Therrien), toujours en prison, vit mal avec la nouvelle que son père est décédé. Va-t-il vouloir tenter une offensive, bien qu'il soit entre quatre murs?

Le comédien Sébastien Delorme confirme que nous verrons Léo dans tous ses états dans les prochains épisodes : « Il y a des scènes au bullpen. C'est drôle à dire, mais il y a des sons dans les moments de détresse que je n'ai jamais entendu sortir de ma bouche. Ces moments-là, je ne sais pas pourquoi, j'étais inspiré. »

Tandis que la compétition s'avère particulièrement forte avec l'arrivée d'Antigang à Radio-Canada, ce premier épisode d'Indéfendable ne nous révèle rien de bien nouveau. Il sert davantage à mettre la table pour ce qui s'en vient. La suite risque d'être plus intéressante. Et nous pourrons voir davantage le reste du Cabinet, dont le formidable Me Lapointe, joué à la perfection par Michel Laperrière, qui continue de nous faire sourire, d'autant plus qu'il est en amour! Mélodie (Naïla Louidort) décrochera aussi sa première cause d'avocate. Nous vous donnons les détails à ce sujet ici.

Indéfendable retrouve sa case horaire, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA à compter du 8 septembre.