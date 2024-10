Le public réagit fortement à l'annonce du verdict de Vicky dans Indéfendable et voici pourquoi

Mardi, nous avons enfin appris le verdict dans la cause de Vicky (Mylène St-Sauveur) : coupable d'homicide involontaire par négligence.

Les téléspectateurs ont réagi fortement sur les réseaux suite à l'annonce du jugement. Bien des gens croyaient qu'elle allait être déclarée non coupable et insistent sur le fait qu'il devrait y avoir un appel.

Certains détails chicotent encore les fans de l'émission :

« Je me doutais bien que la belle-soeur avait quelque chose a voir avec ça.....J'espère que ce n'est pas terminé. »

« [...] je ne comprends pas le sourire d’Eva par contre. »

« Je crois que l'ex à Vicky est mêlé à ça aussi et que c'est lui le vrai coupable. »

« Son nouveau chum??? »

« Dommage qu'on ai pas creusé plus sur l'absence du fils pour son témoignage ni qu'on ait pas vu ce qui c'était réellement passé. 🤔 »

Le public considère qu'il reste encore beaucoup de questions sans réponses dans cette histoire. L'autrice pourrait-elle nous réserver des surprises? Vicky pourrait-elle vouloir aller en appel de son verdict? Rien ne semble indiquer une telle chose pour les prochaines semaines, mais, qui sait ce qui peut arriver dans les prochains mois...

Disons quand même que les conclusions de cette cause ressemblent drôlement à celles de la réalité. Plus de détails ici.

Précisons que, comme on ne la verra plus dans Indéfendable, Mylène St-Sauveur en a profité pour partager un souvenir avec Michel Laperrière et lui a envoyé des fleurs.

« Un peu plus de 20 ans séparent ces deux photos. Un privilège d’avoir retrouvé Michel Laperrière sur le plateau @indefendable.tva après tout ce temps. Sa générosité, son professionnalisme et son charisme font de lui un grand gentleman. Un réel bonheur d’avoir pu rejouer avec lui. ». Voyez la publication ci-dessous.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h à TVA.

Rappelons que la nouvelle cause du cabinet Lapointe-McDonald est celle de Jean-Claude Marquis, joué par Mario Saint-Amand. L'acteur nous parle de son retour à l'écran ici.