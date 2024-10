Mario Saint-Amand nous parle de son retour à l'écran : « Je n'ai jamais été aussi nerveux »

Cela fait plusieurs années que nous n'avions pas vu l'acteur Mario Saint-Amand sur nos écrans. Découvrez pourquoi ici.

Celui-ci effectue son grand retour dans la quotidienne Indéfendable cette semaine.

« Il faut que je vous dise, sincèrement, je n'ai jamais été aussi nerveux par rapport à une première télévisuelle », admet-il.

Ça fait six ans que je ne suis pas revenu à la télé et il y a un tel engouement autour de mon retour que j'ai un trac fou.

Il nous explique pourquoi il a décidé de revenir à travers ce rôle de Jean-Claude Marquis dans Indéfendable : « Dans les derniers temps, avant de quitter Montréal, je ne retrouvais plus cette fraternité-là autour des différents artisans sur un plateau de tournage qui faisait qu'on travaillait tous ensemble pour un résultat final. Et là, j'ai revécu ce phénomène-là à l'intérieur de l'équipe Indéfendable, indépendamment du fait qu'on tourne 35 pages par jour. Je me suis dit qu'il y avait enfin une productrice [Isabelle Chevrier] qui avait trouvé le moyen d'unir tous les départements ensemble afin de créer une synergie qui fait qu'avec peu de moyens financiers, on arrive à faire des choses extraordinaires. »

« Isabelle Chevrier m'a appelé pour faire partie d'Indéfendable 3 et elle m'a expliqué la psychologie du personnage, qui est un personnage qui a des problématiques de consommation, qui tente de se remettre de cette problématique-là et qui vit un trauma. Il y a aussi toute son équipe qui m'a propulsé encore davantage à l'intérieur d'un jeu qui est plus vrai, plus senti. »

Il ajoute : « Les réalisateurs sont à l'écoute du besoin qu'on a. À partir du moment où la scène est complexe, ils prennent le temps de la répéter, de mettre les choses en place pour faire en sorte que quand on la tourne, tout le monde est solide, tout le monde est ensemble [...]. Et je ne pense pas qu'on me fasse un cadeau. J'ai vu et j'ai constaté que c'était pour tout le monde la même chose. ».

Indéfendable ne sera pas la dernière fois qu'on aura la chance de voir l'acteur à l'écran : « À partir du moment où Isabelle Chevrier m'a appelé pour faire partie d'Indéfendable, le téléphone s'est mis à sonner. Pour quelles raisons? Je ne peux pas vous dire. [...] Aujourd'hui, j'ai le temps de pouvoir m'investir à fond. Et puis, le téléphone sonne, donc je réponds à ces demandes-là. Je vais être à Montréal encore au mois de novembre pour deux spéciaux télé et j'ai des auditions qui arrivent au printemps prochain pour une série puis un film qui attendent des subventions. »

Alors, c'est certain qu'à partir du moment où tout roule dans le bon sens, j'ose croire que je vais revenir plus rapidement que je le croyais moi-même.

Retrouvez la justesse et la puissance du jeu de Mario Saint-Amand cette semaine dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h à TVA.