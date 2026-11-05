Le prochain épisode de STAT vous bouleversera complètement

Cette semaine dans STAT, le public a été dévasté de constater que l'urgentologue Emmanuelle St-Cyr se faisait agresser sexuellement par un patient de l'hôpital Saint-Vincent. Dans ce contexte, les comédiens Suzanne Clément et Mathieu Quesnel ont dû tourner une scène particulièrement difficile, qui a marqué les esprits des téléspectateurs et fait beaucoup jaser.

Il était logique de penser que l'épisode suivant allait aussi être particulièrement éprouvant et c'est bien le cas. Dans celui-ci, vous verrez Emmanuelle se confier d'abord à son collègue Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) qui prendra la suite en charge, malgré le fait qu'il sera complètement ébranlé en découvrant ce qu'a subi sa collègue. L'urgentologue décidera aussi de ne pas être dans le camp de la honte, et fera le choix d'annoncer la nouvelle à presque tous ses collègues, créant ainsi l'émoi dans l'hôpital.

Voyez la bande-annonce ici.

La suite s'avère difficile à regarder et mérite encore un avertissement. On passera, en compagnie de la formidable distribution de la série, à travers toutes les étapes qu'une victime d'agression doit affronter, notamment celle de la trousse médicolégale. En gros, Emmanuelle devra subir une série d'examens physiques pour découvrir ses blessures et les répertorier. Dans ce contexte, tous les comédiens, dont la formidable Suzanne Clément, offrent des performances très émouvantes.

Plus encore, la médecin devra donner sa déposition et porter plainte contre Danny Mainville (Mathieu Quesnel), pour espérer que celui-ci soit retrouvé après avoir pris la fuite. Encore une fois, des scènes formidables entre Suzanne Clément et Geneviève Schmidt pourraient vous émouvoir aux larmes.

On le répète, avec cette histoire, l'autrice Marie-Andrée Labbé et la réalisatrice Julie Perreault ont voulu décrier de la violence faite aux femmes en illustrant son impact sur une victime. Avec une réalisation collée sur la réalité et des performances renversantes, la série touche la cible et sensibilise plus que jamais. Nous tenons à lever notre chapeau à tous ceux et celles qui ont contribué à ce travail minutieux et sensible.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.