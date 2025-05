Le nouveau projet de Bianca Gervais et de cette populaire animatrice risque de faire jaser

Nous apprenions ce matin que la plateforme ICI TOU.TV EXTRA serait bientôt bonifiée d'une toute nouvelle série documentaire réalisée par Bianca Gervais. En effet, après Crevée! en En crisse, la comédienne revient derrière la caméra avec une toute nouvelle proposition... qui risque encore une fois de faire jaser.

Et pour cause, le sujet de son prochain projet à de quoi surprendre, alors qu'elle explorera l'univers des influenceurs, un thème qui a souvent été la cible de nombreuses critiques par le passé. Ainsi, dans Créateurs d'influence, Patricia Paquin et la journaliste Anne-Lovely Etienne dressent le portrait du marketing d'influence. Est-ce un métier d'avenir? Ou, au contraire, est-ce que les créateurs de contenu sont voués à disparaître?

Pour les aider dans leur quête, Anne-Lovely et Patricia vont à la rencontre de plusieurs spécialistes issus des domaines du droit, de la publicité et de la gérance, de parents, de psychologues et de plusieurs créateurs de contenu, tels Énola Bédard, Aly Brassard, Cocottee, Xavier Watso et Cynthia Dulude. Chose certaine, nous avons bien hâte de découvrir les réactions qui émaneront de ces échanges, qui seront distillés dans un format de 4 épisodes de 20 minutes chacun.

Ce nouveau projet de réalisation s'inscrit dans une volonté de Bianca d'être davantage derrière la caméra, et ainsi proposer au public ses propres idées artistiques. N'empêche qu'elle s'illustre tout aussi bien quand elle est sous le feu des projecteurs, comme en témoigne la récente série Les Perles. Bien que la série n'ait pas été renouvelée pour une seconde saison, la proposition unique a marqué les esprits de façon très positive et a enchanté la critique. On vous invite à lire nos impressions ici.

Créateurs d'influence est une production de KOTV et sera offerte en exclusivité dans la section VÉRO.TV d'ICI TOU.TV EXTRA dès le 8 juillet prochain.