Bianca Gervais a tout essayé pour trouver de l’énergie : le yoga, les suppléments, la thérapie, le bouddhisme, « name it »! À court de solutions, elle veut maintenant enquêter sur les sources de l'épuisement qui nous afflige tous et toutes. Si on arrive à trouver les coupables de notre surmenage, peut-être pourra-t-on enfin commencer à s’en libérer? Parmi les principaux suspects, Bianca s’intéresse à notre métabolisme, à notre boss, à notre famille, aux nouvelles qui n'en finissent plus d’être déprimantes, à nos chakra, à notre cellulaire, à notre peur d'être en tête à tête avec nous-même, etc. Et n’ayant pas froid aux yeux, elle est prête à tout pour comprendre ce qui nous plombe l'énergie, même à subir des tests, à se remettre en question, à changer son quotidien ou à sonder des spécialistes qui sauront ébranler ses convictions. Le tout avec beaucoup d’autodérision, de franc-parler... et de cache-cerne. On frôle tous l’épuisement un jour ou l’autre. Pour nous libérer, il importe de savoir pourquoi et comment on se retrouve là. Couronnée ou non de succès, la quête de Bianca Gervais nous apprendra bien des choses.