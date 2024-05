Bianca Gervais déplore avoir reçu des menaces de mort après le lancement de Crevée!

Dans le cadre du podcast Ouvre ton jeu, Marie-Claude Barrette s'entretient cette semaine avec la comédienne et animatrice Bianca Gervais. Dans cet entrevue authentique et sincère, Bianca a eu l'occasion d'aborder sa personnalité polarisante, la haine sur les réseaux sociaux, sa grande impulsivité et son désir d’être aimée et de performer dans toutes les sphères de sa vie.

C'est d'ailleurs ce désir, bien encré en elle, qui l'a conduite vers l'épuisement à un certain moment dans sa carrière, moment qui a été abordé dans la série documentaire Crevée! qu'elle anime et produit avec son conjoint Sébastien Diaz.

En abordant cette phase de sa vie, on sentait l'artiste très prudente dans ses propos : « Je me sens mal de dire épuisement, car je ne suis pas infirmière. Tu comprends? Je ne sauve pas des vies. Je ne suis pas une femme immigrante qui cumule trois jobs au salaire minimum pour remplir son frigo. On dirait que je me sens coupable d'être fatiguée dans mon privilège. Je suis très consciente de mon privilège, alors on dirait que je me sens mal de le nommer. »

Marie-Claude Barrette lui mentionne alors que son sentiment est quand même valide. C'est alors que Bianca avoue avoir reçu des menaces de mort après le lancement de cette série.

« Il y a eu un gros backlash, à la fois positif et négatif, après notre série Crevée! J’ai reçu beaucoup de menaces et beaucoup d’insultes et je ne l’ai pas vu venir. Pour moi, c’était une série très empathique. Une série qui tend la main et qui parle de fatigue », explique-t-elle.

Elle poursuit : « Beaucoup d'hommes m'ont dit "nos mères en faisaient plus que toi et elles ne chialaient pas". Beaucoup de femmes ont porté la pierre sans chialer. Elles aimeraient donc que notre génération porte aussi la pierre sans chialer. [...] Je ne pensais pas recevoir des menaces de mort pour cette série. Je ne pensais pas recevoir "qu'elle crève!" [...] Je me suis dit, j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose, elle est taboue notre fatigue collective, notre désir de bien faire est tabou. »

Voilà un entretien fort pertinent, que vous pouvez regarder dans son intégralité dans la vidéo ci-dessous.

La série Crevée! est disponible pour écoute sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Elle vaut largement le visionnement, si ce n'est que pour se questionner sur nos propres habitudes et comportements personnels qui conduisent à une grande fatigue.

Cela va de soi que les commentaires disgracieux concernant cet entretien ne seront pas tolérés sur nos différentes plateformes. On peut certainement débattre respectueusement et sainement sans tomber dans la haine et les méchancetés gratuites.