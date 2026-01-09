Le fils de cette populaire chanteuse refuserait de participer à Big Brother Célébrités depuis la saison 1

Marie-Josée Gauvin est une animatrice grandement appréciée au Québec pour sa pertinence et la qualité de ses émissions. Ces dernières années, nous l'avons notamment aperçue à la barre de Quel talent! sur Noovo, de même qu'à l'émission matinale La gang du matin sur le réseau Rouge.

Depuis peu, nous pouvons également l'entendre au balado Pop Pop, où elle décortique la culture pop aux côtés de Maxime Roberge. Récemment, lors du 20e épisode du podcast, l'animatrice en a profité pour révéler un énorme scoop sur Big Brother Célébrités. En effet, celle-ci a affirmé que les producteurs de la téléréalité tentent depuis la première saison d'intégrer le fils de Céline Dion, René-Charles Angélil, à la version québécoise de Big Brother.

Des efforts qui se sont avérés jusqu'à présent infructueux, en témoigne Marie-Josée : « À un moment donné le pitsh s'est rendu jusqu'à lui. » Risque-t-on de voir le célèbre fiston un jour dans notre télé? Rien n'est moins sûr, mais on doit avouer qu'il s'agit d'une proposition plutôt intéressante et qui ne manquerait pas de brasser les cartes auprès des autres joueurs.

Au cours de l'épisode, Marie-Josée déclare également que Bibi, la marionnette de Bibi et Geneviève, a bien failli se retrouver dans la maison de Big Brother Célébrités, au cours de la 4e saison. Cependant, c'est la personnalité du web française Bastos qui avait pris sa place. On se rappelle que ce dernier avait quitté le premier, lors de sa saison.

Ces confidences croustillantes s'ajoutent aux récentes hypothèses concernant l'identité des 16 nouvelles célébrités qui feront leur entrée dans la maison renouvelée de Big Brother. Parmi celles-ci figure une artiste musicale très appréciée du public. Les détails ici. Par ailleurs, il semble que nous en saurons davantage sur une twist qui s'annonce intrigante et ce, très tôt dans la 6e saison. Plus d'infos dans cet article.

Rappelons que nous pourrons retrouver Marie-Josée Gauvin à la barre des Gérants d'estrade, en compagnie de Martin Vachon, chaque dimanche, dès 20 h. La nouvelle saison de Big Brother Célébrités, quant à elle, débutera ce dimanche 11 janvier à 18 h 30.