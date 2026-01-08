Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour comprendre la twist des clés dans Big Brother Célébrités

C'est ce mercredi que la nouvelle cohorte faisait son entrée dans les studios de Big Brother Célébrités, pour une nouvelle saison excitante, sous le signe de la nouveauté. Nous avons eu l'occasion de discuter avec l'animatrice de ce grand-rendez-vous télévisuel, la sympathique Marie-Mai, qui nous a donné quelques informations sur ce qui attend les joueurs dans la nouvelle maison.

Elle nous parle d'abord des participants que nous verrons cet hiver, au sein desquels on retrouve Normand D'Amour et William Cloutier : « Ils étaient tous prêts. C'est l'année où je trouve que chaque joueur connaît la game, veut jouer sa propre game. Ils sont là, ils veulent tous gagner, puis c'est ça, ils sont hyper contagieux de leur bonne énergie, leur bonne vibe. Je trouve que ça élève la game, c'est des gens qui voulaient être là, et ça se sent. »

Je trouve qu'il y a de très bons artistes, talentueux, peu importe que ce soit en télévision, au cinéma, que ce soit en musique, je trouve que c'est riche comme cohorte.

Elle aborde les nouveaux décors de l'émission, qui mettront l'accent sur des serrures dissimulées un peu partout, dans chacune des pièces de la maison : « Je te dirais qu'avant même de rentrer dans la maison avec les clés, qui sont quand même une pièce centrale cette saison-ci, ah les fameuses clés, avant même de rentrer dans la maison, il y avait déjà de la stratégie. Donc, c'est nouveau de cette année. Ça, ça apporte un petit peu de piquant. »

Tout au long de la saison, il y a des twists qu'on verra pour la première fois.

« On a continué de faire évoluer le jeu, avec des twists qu'on a créées ici au Québec, qui n'ont jamais été vues ailleurs. Donc, c'est le Big Brother qu'on connaît, qu'on aime, mais sur les stéroïdes! », ajoute-t-elle, mystérieuse.

Le public comprendra rapidement l'enjeu autour des clés, comme nous le confirme l'animatrice : « Je dirais qu'avant de rentrer dans la maison, les téléspectateurs vont déjà pas mal savoir. Ou en fait, ils vont s'en rendre compte à partir du moment où les joueurs entrent dans la maison. »

Marie-Mai nous offre son ressenti par rapport à cette nouvelle mouture : « Moi, je disais à la prod hier à quel point je suis fière, je suis excitée de cette saison-là. C'est la sixième alors on arrive vraiment dans une place où on est totalement confortable. On connaît le show et on le pousse encore plus loin. On est une équipe vraiment plus que jamais. On a un show qui est solide. Les joueurs sont hallucinants. Je trouve que c'est une des belles gangs. Dans l'ensemble, je me dis wow! On est chanceux de les avoir dans la maison. Je pense que tout le monde va tomber en amour individuellement avec ces joueurs, mais aussi en tant que groupe. Je te dirais que de façon générale, c'est la meilleure saison. »

Ça fait juste une journée que c'est commencé, mais ça part fort. Ça part très, très fort!

Pour lancer la saison, l'égérie a opté pour un look parfaitement élégant, comme elle nous l'indique : « Écoute, on est allés pour un look de première. Je voulais avoir quelque chose de classe. L'expression « demure », « very regal », « very demure ». Je voulais que ça parte fort. Je voulais avoir une signature qui était très moi aussi. Ça va faire parler, c'est sûr. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre et c'est parfait comme ça. »

Pour cette saison, Marie-Mai continue de travailler avec le styliste Patrick Vimbor, le coiffeur David D'Amours et le maquilleur Nicolas Blanchet.

On essaie de faire évoluer autant mes looks au niveau des cheveux, du maquillage que du stylisme. On essaie de trouver une signature pour chaque saison. Je suis pas mal fière de mes looks de cette saison!

Voici les rendez-vous d'écoute pour la saison :