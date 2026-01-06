Emily Bégin à Big Brother Célébrités?

Chaque année, le journaliste Hugo Dumas de La Presse fait ses prédictions quant aux candidats qui feront leur entrée dans la maison de Big Brother Célébrités, et, grâce à ses espions bien informés, il se trompe rarement.

Cette fois, il nous révèle, entre autres, que la comédienne, chanteuse et animatrice Emily Bégin pourrait bien faire partie de l'édition 2025 de la téléréalité.

Parmi ses autres hypothèses, on note l'humoriste Christophe Dupéré [photos ici], qui fait partie de l'équipe de Véronique et les Fantastiques depuis l'an dernier ainsi que le comédien Étienne Galloy [photos ici], que l'on a pu voir récemment dans Libre dès maintenant et Les bracelets rouges.

Les comédiennes Noé Lira [photos ici] et Marie-Ève Beauregard [photos] font aussi partie des prédictions du journaliste.

Hugo Dumas soulève cinq autres noms, que vous pouvez découvrir dans son article ici.

Comme le journaliste le rappelle dans son texte, les participants de Big Brother Célébrités gagnent environ 7 000 $ par semaine pour vivre dans cette maison où foisonnent les caméras. Ainsi, si une personne reste dans le jeu jusqu'à la fin, elle empoche une somme impressionnante de 70 000 $.

Rappelons que nous connaissons déjà l'identité de deux célébrités qui feront leur entrée dimanche prochain, il s'agit de Normand D'Amour et William Cloutier. On peut s'imaginer sans se tromper que ces deux personnes seront les plus connues de cette nouvelle brigade de colocs.

Big Brother Célébrités s'amorce officielle le dimanche 11 janvier à 18 h 30 (et nous avons très hâte!).