La comédienne Mylène St-Sauveur et le journaliste Ludovick Bourdages partagent leur vie depuis maintenant plusieurs années.

Ce matin, les amoureux se sont retrouvés dans le même studio alors que Ludovick était sur le plateau de Salut Bonjour, en remplacement de Patrick Benoît à la circulation et que Mylène était en entrevue à LCN.

Voyez l'adorable photo partagée par la comédienne sur ses réseaux sociaux ci-dessous.

En plus d'être remplaçant à Salut Bonjour à l'occasion, Ludovick Bourdages est également chroniqueur à l'émission On va se le dire, animée par Sébastien Diaz. Voyez l'une de ses plus récentes apparitions au bas de l'article. Par le passé, il a également travaillé en tant que scripteur et chroniqueur à des émissions de radio telles que Pénélope, Plus on est de fous plus on lit et Pouvez-vous répéter la question?.

Mylène St-Sauveur montera sur scène le samedi 6 janvier dans le cadre du spectacle d'humour du Cabaret Bio-Dégradable. Elle lira des extraits des pires autobiographies de nos vedettes québécoises. Procurez-vous des billets ici. Si vous n'avez pas l'opportunité de vous rendre au Lion d'Or cette fin de semaine, vous pourrez voir la comédienne dans la série Alertes, qui revient pour une quatrième saison dès le 8 janvier sur les ondes de TVA. Nous vous parlons d'ailleurs du premier épisode, dans lequel une alerte Amber sera déclenchée par l'escouade Cerbère, ici.

Précisons que Mylène St-Sauveur et Ludovick Bourdages sont parents d'une petite fille du nom de Françoise. C'est lors de son passage à La tour en 2022 que l'actrice a révélé être maman. Elle avait gardé le secret jusque-là.

Voyez une photo du couple prise sur le tapis rouge de la plus récente édition des Gémeaux au bas de l'article. Alertes était alors en nomination pour « Meilleure série : Dramatique annuelle ». Tous deux étaient très chics! Quel beau couple!