À deux jours de la finale de saison de STAT, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec la talentueuse autrice Marie-Andrée Labbé, qui signe la quotidienne depuis deux ans. Évidemment discrète sur ce qu'elle réserve aux téléspectatrices et téléspectateurs pour la conclusion de sa saison, celle-ci a bien voulu nous donner ses impressions sur ce qui s'en vient.

Nous sommes bien sûr impatients de voir ce qu'elle nous a concocté, alors que plusieurs intrigues sont en suspens.

« Il y aura des émotions, de toutes sortes d'émotions. C'est ça mon objectif avec STAT, toujours. Des bonnes et des mauvaises nouvelles, tout et son contraire », indique l'autrice, mystérieuse.

Comme elle l'a révélé à La Presse, nous aurons dans ces épisodes « des réponses sur l’histoire de François » (Daniel Parent), le conjoint d'Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), mort dans des circonstances étranges. Savait-elle depuis le début de cette deuxième saison comment elle allait la conclure? « Je le savais depuis le 3/4 de la saison. Après ça, c'est toujours de voir à quelle vitesse les histoires vont avancer et où je vais me retrouver. J'avais une liste de choses que je voulais faire et je savais que je ne pourrais pas tout faire. Au fil du temps, ça s'est précisé. Dans le dernier mois avant la finale, j'avais fait mes choix. »

Sans trop se mettre de pression avec les attentes élevées du public, l'autrice nous confirme toutefois : « Je sais qu'il faut que je livre la marchandise. »

Elle nous confirme aussi que ce ne sont pas toutes les intrigues en cours qui seront ficelées dans la finale : « Je tiens toujours à mettre des cas médicaux dans STAT. Pour ficeler toutes les intrigues, il aurait fallu que j'enlève toutes les scènes de médical et je tenais au dernier cas médical qui arrive mardi. Je voulais aussi reporter des choses à la saison trois. Je ne vais effectivement pas tout régler. »

Nous avons effectivement droit à un nouveau cas médical depuis ce mardi, dans lequel trois personnes sont impliquées dans un accident de la route : « Je le trouvais intéressant et je voulais raconter l'histoire de deux soeurs. Par semaine, j'aime toujours qu'il y ait une entrée d'ambulance, parce que ça fait partie de l'ADN de STAT. Pour des raisons de rythme, ça aide toujours. »

Nous aurons aussi droit à la conclusion du cas de la petite Romy, agressée par son père et sauvée par sa belle-mère aimante, mais qui se retrouve dans une situation personnelle difficile : « Je voulais qu'on puisse terminer cette histoire-là. »

Marie-Andrée profite actuellement de vacances bien méritées, mais elle se montre toujours aussi fière et motivée par son projet de quotidienne, qui sera de retour en ondes à Radio-Canada l'automne prochain.

« Je suis vraiment amoureuse de ma série. Je ne peux pas dire que je me garrocherais sur mon ordinateur là, mais quand j'ai vu les épisodes de la finale que vous allez voir cette semaine, j'ai regardé les quatre en ligne, après ça, j'avais le goût de m'y remettre. Je me suis dit que c'était un bon signe. J'ai pris des notes de mon émotion, j'ai noté mes impressions pour me donner un élan quand il va être temps de continuer, de recommencer. » Le travail d'écriture reprendra officiellement en juin.

Quant aux comédiennes et comédiens de la série, l'autrice indique : « Tout le staff de Saint-Vincent est extrêmement créatif, extrêmement surprenant et un grand bonheur à voir jouer pour moi. C'est beaucoup eux qui font STAT. »

Soyez à l'écoute pour les deux derniers épisodes de la saison de STAT, mercredi et jeudi à 19 h, sur ICI Télé.