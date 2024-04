Nous avons eu la chance de nous entretenir avec l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, en vue de la finale de saison, que nous découvrirons jeudi.

Comme il y a eu une scène qui a beaucoup fait réagir les téléspectateurs la semaine dernière, nous avons abordé celle-ci avec elle.

La séquence en question mettait en scène Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) et Julian Davis (Thomas Beaudoin). Les deux médecins avaient des rapprochements langoureux dans la salle de bain de la luxueuse demeure de l'urgentologue de Saint-Vincent.

« Tu sais, la scène, c'est une chose, mais la courbe dramatique, émotive, amoureuse du personnage, pour moi, ça ne tient pas juste sur une scène », indique d'abord la talentueuse scénariste.

« Pour moi, c'est une construction qui date du début de la saison un. »

Ce n'est pas juste parce que les acteurs sont beaux que ça touche les gens, c'est parce qu'on arrive à un moment où Emmanuelle, on lui veut du bien, on lui souhaite du bien, parce que c'est difficile ce qui lui arrive au travail. Elle en a mangé des volées dans les dernières semaines.

« Tout ça est construit pour qu'on ait un moment ensemble, tout le monde, de soulagement pour elle. Oui, je me doutais que ça allait avoir cet effet-là et j'étais aussi, encore une fois, contente de la performance des acteurs et de la façon dont ça a été fait, avec douceur, respect et tendresse. Je ne peux pas demander mieux. »

Ce n'est pas elle personnellement qui a choisi la chanson qui accompagnait cette scène, puisque, avec son horaire extrêmement chargé, elle n'a même pas le temps d'écouter de musique. « On a des super monteurs qui, eux, écoutent beaucoup de musique, et qui font des sélections toujours appropriées. C'est avec Fabienne qu'on a choisi celle-là. » Rappelons qu'on pouvait entendre l'excellente pièce « Je ne sais quoi » de Laurence Nerbonne alors qu'Emmanuelle et le Dr Davis s'étreignaient sous la douche.

Marie-Andrée Labbé nous mentionne qu'il était prévu dès le début de la saison que Thomas Beaudoin revienne vers la fin de celle-ci. Il sera présent, d'ailleurs, jusque dans le dernier épisode. Reviendra-t-il l'an prochain? On l'espère!