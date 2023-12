Lara et Vincent donnent des nouvelles de leur couple après le raz de marée de L'heure de vérité

L'heure de vérité d'OD Andalousie a été particulièrement difficile pour Lara et Vincent qui ont été confrontés à des situations dont ils n'avaient pas la moindre idée de l'existence.

« Dans tous les scénarios que nous avions pu nous imaginer, de savoir qu'il y avait des gens qui ne nous aimait pas comme ça, ç'a été la plus grande surprise », nous disaient-ils dans une entrevue précédente, que vous pouvez lire ici.

Ils nous ont aussi confié récemment que, dès la fin des tournages d'Occupation Double, ils ont pris la route vers le Nord afin d'aller se réfugier dans le bois, là où ils se sentent confortables.

« On est allé faire du ski. On retrouve les activités qui nous ressemblent, qu'on faisait avant OD », indique Lara.

Elle ajoute : « Il y a juste une nuit, je pense, que nous n'avons pas passé ensemble depuis la fin d'OD. On est sorti d'OD et avec le choc de la réalité, on préférait rester ensemble ».

Les amoureux ont peu utilisé leurs cellulaires pour ne pas être tentés d'aller zieuter les réseaux sociaux et tomber sur de disgracieux commentaires, donc, la journée où ils ont été séparés, ils ont dû se texter et c'était on ne peut plus « bizarre », nous raconte la représentante en mode de 27 ans.

Pour le temps des fêtes, le couple prévoit des sorties en famille, entre amis, et s'installeront à la ferme de la mère de Vincent pour quelques jours, alors que celle-ci part en voyage. Ils iront à nouveau dévaler les pentes sur leurs skis et leurs snows, leurs sports de prédilection pendant l'hiver.

Pour la suite, elle lance ceci : « On se complète bien Vince et moi. On s'envoie beaucoup de vidéos de DIY [Do it yourself]. On est très créatifs, on aime bricoler, on regardait pour des cours de poterie, pleins de trucs comme ça. C'est excitant! On n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on veut faire d'ici notre retour au travail. »

Le retour au boulot est d'ailleurs prévu pour le mois de janvier.

Les amoureux ont aussi des plans avec leurs comparses d'Occupation double pour la nouvelle année. « On veut aller visiter les coins de pays de tout le monde! »

Lara et Vincent stipulent qu'il n'y a pas d'animosité avec quiconque de la bande d'OD Andalousie, pas même avec Anthony et Marie-Andrée. « On s'est vu deux ou trois fois et c'était festif, joyeux. » L'un de ces moments était pour le party de Noël de l'agence J'influence dans le restaurant d'une vedette, d'ailleurs. Voyez des photos ici.

