Math et Rebecca donnent des nouvelles de leur couple et mettent un point final à la controverse Marie-Andrée/Anthony

Mathieu P. et Rebecca semblaient très amoureux en voyage aux Maldives, puis lors de la finale d'OD Andalousie.

Leur relation a évolué lentement mais sûrement au fil des semaines, et ils ont été mignons à voir évoluer.

Maintenant que les tournages sont tous complétés et que le duo a pu retrouver un semblant de vie normale, forment-ils toujours un couple?

« Plus que jamais », nous répond d'emblée le directeur financier de Laval.

« Pour le moment, on fait une nuit à Sainte-Thérèse, une nuit à Laval. Il y a Matcha, le chat de Rebecca, qui nous suit. On va recommencer à travailler en janvier, peut-être un peu avant, ça va dépendre à quel point nous sommes occupés d'ici là. »

« Pour vrai, ça va juste bien depuis que nous sommes sortis. C'est juste du positif », ajoute Rebecca.

Si la question de l'élimination litigieuse de Marie-Andrée et Anthony a été abordée en long et en large autant dans les quotidiennes, L'heure de vérité, OD Extra ou les entrevues avec les exclus, Mathieu ajoute un dernier détail pour clore le dossier : « Ce que je tiens à préciser c'est que oui, nous avons voté par "affinités", mais sachant que les deux avaient des potentiels amoureux. Personnellement, si Lara, Vincent, Rebecca et moi ne voyions pas de potentiels amoureux entre Simon et Mia, la décision n'aurait pas été pareille, c'est certain. »

Rebecca, de son côté, précise : « J'aime beaucoup Marie-Andrée, j'aime beaucoup Anthony et je sais que Marie-Andrée m'aime aussi, mais je l'ai vu dans les émissions qu'elle aurait aussi amener Mia et Simon en finale. On s'aime tous, mais il faut prendre des décisions. Et, je ne sais pas si Marie-Andrée et Anthony auraient été accusés d'être stratégiques s'ils avaient amené Simon et Mia en finale alors que nous... »

Celle-ci indique quand même avoir été moins touchée que d'autres par la colère qui déferlait sur les réseaux sociaux suite à l'élimination de Marie-Andrée et Anthony. « J'ai eu quelques messages plus haineux, mais généralement, c'était assez positif. »

Voilà, on a vraiment fait le tour du dossier crousti-fondant de la saison.

En entrevue avec Mathieu P. et Rebecca, nous avons également discuté de L'heure de vérité et ceux-ci nous ont appris qu'elle avait été écourtée. Apprenez-en plus ici.