Généralement, L'heure de vérité d'Occupation Double est un très long tournage. Les téléspectateurs n'ont donc accès qu'à une parcelle de ces retrouvailles, souvent confrontantes, des candidates et candidats de la saison.

Par contre, cette année, Rebecca et Mathieu P. nous apprennent que nous avons vu l'essentiel de ce qui a été tourné en raison d'une pause imprévue qui s'est imposée d'elle-même.

« L'heure de vérité était très émotive pour Marie-Andrée, Lara, Mia et moi », indique Rebecca.

Ça ne parait pas dans l'émission, mais il y a eu un bon 1 h, si ce n'est pas 1 h 15, de pause entre une scène et une autre, donc à cause de ça, il y a plusieurs choses qui n'ont pas été abordées.

Dans le montage, nous avons pu voir des bribes de cette longue pause. « J'étais content qu'ils aient mis des images quand on pensait que nous n'étions pas filmés, parce que ça montre justement qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions. On voit Vincent qui n'est pas bien là-dedans, Lara qui n'est pas confortable non plus », précise Mathieu.

Je pense que ç'a fait un bon show au final parce que notre saison était quand même assez calme, donc de rajouter un peu d'émotion à la fin, j'imagine que les gens ont apprécié.

La production voulait certainement diminuer la tension envers certains candidats - ceux responsables de l'élimination de Marie-Andrée et Anthony - et on peut dire qu'elle a plutôt bien réussi son coup. Elle a su nous montrer l'affection que les candidates et candidats ont les uns envers les autres.

« C'est ça que les gens ne comprennent pas. On a vraiment créé de beaux liens avec tout le monde », souligne Rebecca.

Ainsi, pour ceux qui se demandaient au lendemain de L'heure de vérité pourquoi des discussions en lien avec certains sujets chauds n'avaient pas été montrées à l'écran (comme le fameux dernier jeu), c'est que celles-ci n'ont tout simplement pas eu lieu. « Ce que vous avez vu, c'est ce dont nous avons parlé. »

Nous avons aussi discuté avec Rebecca et Mathieu P. de leur situation amoureuse depuis leur retour à la réalité. Ils mettent également un point final à la controverse de l'élimination d'Anthony et Marie-Andrée, qui a fait couler tellement d'encre. Lisez le tout ici.