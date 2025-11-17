Accueil
L'Amour avec un grand A de Janette Bertrand célébrée en beauté cette semaine

Une émission à ne pas manquer!

Image de l'article « L'Amour avec un grand A» de Janette Bertrand célébrée en beauté cette semaine
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mercredi, Les Enfants de la télé entreprennent de rendre hommage à une émission qui a marqué notre paysage télévisuel québécois : L'Amour avec un grand A de Janette Bertrand.

Pour ceux qui ont besoin d'un petit aide-mémoire, il s'agit d'un ensemble de plusieurs télédramatiques, écrites par Janette Bertrand et diffusées à Radio-Québec de 1986 à 1996, dans lesquelles l'autrice abordait plusieurs tabous de notre société, en lien avec les relations humaines, familiales et amoureuses.

Pour faire honneur à cette oeuvre exceptionnelle qu'on ne peut oublier, les animateurs André Robitaille et Mélanie Maynard recevront bien sûr l'autrice elle-même, toujours en grande forme du haut de ses 100 ans, de même que de nombreuses comédiennes et de nombreux comédiens qui ont tenu des rôles dans la série.

Ainsi, on retrouvera Mario Saint-Amand, Élise Guilbault, Muriel Dutil, Normand Chouinard, Diane Jules, Denis Bouchard, Sylvie Léonard et Zoé Lajeunesse-Guy pour parler de cette formidable proposition qui est encore d'actualité aujourd'hui.

Mario St-Amand, entre autres, avait parlé de schizophrénie et de sida, à une époque où l'on n'en entendait pas beaucoup parler.

C'est à ne pas manquer ce mercredi à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Rappelons que nous pourrons aussi retrouver Janette Bertrand dans une nouvelle émission que proposera Télé-Québec sur ses ondes cet hiver. Les détails ici.

Plus encore, la grande dame a lancé dernièrement un nouvel ouvrage littéraire, Cent ans d'histoire : Vous m’avez raconté le Québec, dans lequel elle propose un cours d'histoire inusité; l'histoire, peu racontée, des Canadiens français avant la Révolution tranquille, par ceux et celles qui l'ont vécue. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies.

Sachez enfin que la plateforme en ligne telequebec.tv propose de revoir plusieurs dramatiques de L'amour avec un grand A. C'est à voir par ici.

