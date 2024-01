L'ambulance appelée en renfort suite à un malaise sur le plateau de Question de jugement

Mardi, sur les ondes de Rouge, le coanimateur de Complètement midi! Pierre Hébert, a raconté une anecdote malheureuse survenue récemment sur le plateau de Question de jugement.

À noter que l'humoriste est en plein tournage de la quatrième saison du jeu télévisé de KOTV, qui sera diffusée au printemps 2024.

Dans ce concept original, le public en studio est amené à voter selon son bon jugement, suite à des questions cocasses que pose l'animateur à propos de quatre personnalités invitées. Le jeu-questionnaire a donné lieu à des moments hilarants, notamment en la défaveur de certaines vedettes, comme par exemple Marc-André Grondin, en 2022.

Récemment, une spectatrice installée dans le public a eu un malaise. « C'est un malaise quand même important. Ce n'est pas une crise cardiaque, mais ce n'est pas quelque chose de banal », indiquait Pierre Hébert à son micro de Complètement midi!

« Il y a un concurrent qui a fini de jouer sa partie, qui a gagné et qui va s'asseoir à côté de cette personne-là. Et, ça adonne que, lui, ça fait 20 ans qu'il est paramédic et qu'il enseigne dans ce domaine-là. [...] Il y a des gens dans la Maison de Radio-Canada qui sont formés pour venir en aide à ces gens-là, mais ça quand même adonné qu'il y avait quelqu'un à côté d'elle [qui a pu détecter les signes avant-coureurs, NDLR] »

Ça pris quelques secondes avant qu'il nous dise que c'était assez sérieux et d'appeler l'ambulance. Finalement, [...] ils ont eu peur de la perdre dans l'ambulance.

« On s'est dit : c'était quoi les chances que ça arrive à côté d'une personne qui était paramédic et qui a pu rapidement prendre la situation en main », ajoute l'animateur. « Elle a quand même été extrêmement chanceuse. »

Un situation qui, on se l'imagine bien, a dû être assez paniquante pour toutes les personnes présentes sur le plateau.

Rappelons que, en plus de l'entendre chaque midi en semaine sur les ondes de Rouge, on peut voir Pierre Hébert ces jours-ci à l'animation de la troisième saison des Petits tannants à ICI Télé. Le premier épisode, diffusé la semaine dernière, a complètement charmé les téléspectateurs. Plus de détails ici. On s'ennuyait de cette émission familiale bonbon, désormais présentée les vendredis à 19 h.

À noter que Marc Labrèche a proposé cette semaine une délicieuse imitation de Pierre Hébert et de l'émission Les petits tannants. Revoyez ce moment parfait dans l'émission du 15 janvier sur Noovo.ca.