L'acteur Robin-Joël Cool et sa conjointe bien connue à Sucré salé cette semaine

Cette semaine à Sucré salé, Mélanie Maynard recevra plusieurs duos, à commencer par José Gaudet et sa soeur Martine, qui recevront l'animatrice dans leur salon de coiffure lundi.

Aussi, en ce début de semaine, Bryan Audet et Luc Guérin s’offriront une prestation country des plus spontanées et touchantes et Varda Étienne prendra des nouvelles du chanteur K.Maro quelques heures avant de monter sur scène.

Mardi, Mélanie visitera l'acteur Robin-Joël Cool et son amoureuse, l'auteure-compositrice-interprète et pianiste Viviane Audet [photos ici], dans leur maison centenaire. De son côté, Guillaume Lambert, qui a subi un accident vendredi dernier et a dû mettre toutes ses activités sur pause, rencontrera le comédien Irdens Exantus à La Ronde, pour discuter du film culte Guibord s’en va-t-en guerre, qui célèbre ses 10 ans cette année. Puis, Carmen Sylvestre réalisera son fantasme de faire de la danse sociale avec Jean-Marc Généreux.

Mercredi, Mélanie recevra les amies Juliette Gosselin et Julianne Côté, plus de 20 ans après leur premier rôle au cinéma. Guylaine Tremblay rencontrera à l'aveugle son grand ami de longue date Denis Bouchard, avec qui elle partage la scène tout l'été, puis Véronique Claveau et Bryan Audet prendront la route pour aller voir la pièce de théâtre Les Boys. Voyez d'ailleurs des images du spectacle ici.

Le lendemain, L'humoriste Neev viendra jaser de sa vie de famille et de son parcours pour le moins incroyable. Stéphanie Villeneuve découvrira la passion du « roping » avec Krystel Mongeau et jase de son premier album. Aussi, Marina Orsini se prêtera au jeu des Confessions de garage de José Gaudet.

Pour terminer la semaine en beauté, Mélanie recevra la productrice Fabienne Larouche en mode camping. Un environnement très loin de son habitat naturel! Eugénie Lépine-Blondeau nous plongera dans l'effervescence du festival La Noce de Chicoutimi, avec le groupe Les Trois Accords, l’auteur-compositeur-interprète Patrick Watson, sans oublier le chanteur de charme Gab Paquet.

Ne manquez pas Sucré salé du lundi au vendredi à 18 h 30.