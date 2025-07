Guillaume Lambert se blesse en pleine représentation et doit cesser toutes ses activités

Vendredi Guillaume Lambert a fait une vilaine chute lors d'une représentation de La pièce qui tourne mal (impossible ici de passer sous silence l'ironie derrière l'accident et le titre...).

Une erreur technique avec la structure du décor serait en cause.

Voici ce qu'il écrivait sur ses réseaux sociaux samedi.

« Malheureusement, hier, pendant la représentation de La pièce qui tourne mal, j'ai fait une chute de plusieurs pieds dû à une erreur technique avec la structure du décor. J'ai évité le pire, mais mes pieds sont bien mal en point.

Je vais devoir m'absenter de mes activités professionnelles pour quelques temps afin de récupérer le plus rapidement possible.

Comme a déjà chanté la grande Marjo à Jonquière en 2007 : "Ouch. Baby. C'est juste mes pieds".

Merci à toute l'équipe du personnel médical et soignant de Drummondville qui m'a rapidement pris en charge.

Merci à mes collègues de jeu et à toute l'équipe de La Pièce qui m'ont soutenu pendant ces moments paniquants. Je n'oublierai jamais cette solidarité.

Merci au public aussi qui a été très compréhensif et qui m'a tout suite envoyé beaucoup d'amour. Ce qui me fait le plus de peine c'est de ne plus pouvoir jouer le spectacle pour le moment. On a travaillé tellement fort et le résultat était déjà impressionnant. J'en étais très fier. La première a été extraordinaire !

Êtes-vous déjà arrivé à l'hôpital déguisé en bonhomme des années 20 avec une moustache maquillée avec du mascara ?

Moi oui. Jouez prudemment !

Et surtout, faites attention à vous !

À bientôt.

Guigui cassé »

On lui souhaite un prompt rétablissement!

Voyez quelques photos qu'il a partagées ci-dessous.