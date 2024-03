La nouvelle étape des Qualifications, inaugurée la semaine dernière, aura donné lieu à des moments franchement savoureux pour les téléspectateurs, dont la présence du fils d'un chanteur très connu. Bien entendu, certains départs ont été plus déchirants que d'autres, mais on se consolait en se disant que la 2e partie de cette ronde inédite nous réservait assurément de bons moments. Et nous avons été comblés!

En effet, l'une des candidates de la soirée, issue de l'équipe de France D'Amour, a littéralement tout arraché sur scène avec son indescriptible puissance vocale. Il faut dire que Lee-Anne Bergevin, tout juste volée par France de l'équipe de Corneille, dispose d'un registre captivant à bien des égards. Ayant décidé d'interpréter « Mamma Knows Best », la coach D'Amour lui a conseillé de ne pas être trop polie : « C'est l'attitude qui rend cette toune-là, plus que les notes. »

Ce conseil, Lee-Anne l'a appliqué à la lettre, en livrant une solide performance, avec une excellente maîtrise vocale. Avec ses souliers à talons d'un rose fluo et un veston blanc nacré, Lee-Anne avait tout d'une popstar! De l'aveu de France, cette chanson est « un rallye avec plein de pièges », que la candidate a relevé avec brio, ce qui a poussé l'interprète de « Je n'irai pas ailleurs » à la choisir pour se rendre en demi-finale. Se mordant les doigts, Corneille a même déclaré : « J'aurais pu gagner avec elle! »