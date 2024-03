Les Qualifications : Tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle étape à La Voix

Après neuf saisons au format plus ou moins identique, dans lesquelles les candidats sélectionnés lors des auditions à l'aveugle devaient passer les duels et les chants de bataille pour espérer se rendre en finale, voilà qu'une toute nouvelle étape s'apprête à renverser les habitudes ancrées chez les habitués de la populaire émission La Voix.

Avec désormais six candidats chacun, les coachs devront réduire ce nombre à deux lors d'une prochaine étape inédite, les qualifications. Alors que Mario Pelchat nous en avait brièvement glissé un mot il y a quelques mois, nous avons désormais plus de détails. Et ça s'annonce excitant!

Tout d'abord, cette étape qui se déroulera sur deux épisodes veillera à remplacer les traditionnels chants de bataille ainsi que les quarts de finale. Au cours de chaque épisode de cette nouvelle ronde de la compétition, trois chanteurs par équipe devront prouver qu'ils méritent de rester et ainsi se rendre en demi-finale. Après les prestations, les coachs auront la lourde tâche de couronner un gagnant parmi ces trois candidats. Puis, l'opération se répétera la semaine suivante, le 24 mars. Il ne restera donc plus que deux candidats dans chaque équipe. À la fin des qualifications, il ne subsistera que la demi-finale et la grande finale, qui se déroulera le 7 avril prochain.

Bref, avec les qualifications, il n'y aura désormais plus de passe-droit basé sur des performances antérieures, ce que certains fervents de l'émission avaient tendance à décrier. Par ailleurs, à propos de la demi-finale, celle-ci sera croisée, signifiant que les candidats restants de chaque équipe ne chanteront pas ensemble, mais bien contre les candidats des autres équipes. Un coach pourrait donc n'avoir aucun candidat de son écurie se présentant en finale!

Rappelons qu'une autre nouveauté secouera une fois de plus les fondations de l'émission de chant, alors que le grand gagnant ne sera plus élu par le public à la maison. Tous les détails ici. Voilà qui risque de pimenter les prochains épisodes du célèbre télé-crochet, qui s'avéreront tout sauf redondants!

Rappelons que cette troisième et dernière soirée des duels aura permis à deux candidats de s'illustrer comme jamais, avec une prestation à couper le souffle et qui restera certainement dans les annales de la compétition de chant.

La Voix est diffusée les dimanches à 19 h 30, sur les ondes de TVA.