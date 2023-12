Nous avons eu la chance de jaser avec Mario Pelchat cette semaine, à la suite de son passage remarqué à Chanteurs masqués. Il était caché dans le costume du Loup. Voyez ici ce qu'il nous a confié sur son expérience.

Comme il figure toujours parmi les coachs de La voix et que la saison est bien entamée pour eux, nous lui avons posé quelques questions sur ce qui nous attend dans cette 10e saison.

« On a de belles équipes, beaucoup de talents, beaucoup de grandes voix », nous dit-il d'abord.

Les Auditions à l'aveugle ont déjà été tournées, tout comme les Duels. La production en est actuellement à la troisième étape, qui sera différente cette année. « Ça s'appelle Les Qualifications et ça remplace les Champs de bataille », nous confie-t-il. « Il y a une nouvelle manière de passer à l'étape suivante. C'est très déchirant parce que, évidemment, on s'attache à ces personnes-là et au moment où on commence à les connaître un peu mieux, il faut se départir de certains. C'est dur, mais c'est le jeu... ».

Deux nouveaux coachs se sont joints à l'équipe cette année, France D'Amour et Roxane Bruneau. Mario Pelchat ne pourrait être plus enthousiaste concernant ses deux collègues féminines. « On a une synergie entre nous, une symbiose, on a du fun, on se respecte. Roxane, elle est redoutable; France, elle est drôle. Corneille, c'est un gars qui, sous son air sérieux, aime beaucoup s'amuser. On a beaucoup de plaisir ensemble. C'est une équipe solide. Le courant a passé immédiatement entre nous quatre. »

Le coach qui a remporté la précédente édition avec son poulain, Sophie Grenier, se dit encore très fier de son équipe cette année. « J'ai de très très bons candidats. L'année dernière, dès son arrivée, Sophie Grenier avait suscité beaucoup de bonnes impressions de la part de l'équipe et du public. »

On avait de gros doutes qu'elle allait [Sophie Grenier] remporter La voix à la toute fin, mais, cette année, il y a tellement du gros calibre que c'est très difficile de savoir qui pourrait gagner La voix. On est très embêtés. On a très hâte de voir comment ça va se terminer.

Cette nouvelle saison de La voix s'amorcera avec une émission spéciale de 90 minutes sur les 10 ans de la compétition de chant à TVA. Apprenez-en plus ici.

La 10e saison débutera officiellement le 21 janvier prochain à 19 h.