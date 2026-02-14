La production d'Antigang déboulonne une théorie persistante

Tout juste avant la pause des Fêtes en décembre dernier, la finale de mi-saison d'Antigang avait laissé les téléspectateurs sur le bout de leur siège, avec en toile de fond l'arrivée de Guylaine Tremblay dans la série, et le possible suicide du témoin-clé et délateur Gabriel Goulet dit « Gégé », interprété par le comédien David Giguère.

Depuis, le mystère plane sur la quotidienne, à savoir si l'homme est bel et bien mort, ou s'il s'agit plutôt d'une manigance quelconque, pour nous faire croire à l'irréparable. Malheureusement, ceux qui croyaient à un retour prochain de Gabriel au sein de la série seront assurément déçus d'apprendre que l'homme est bel et bien décédé.

C'est ce que confirme Hugo Dumas dans son plus récent billet au journal La Presse, affirmant avoir eu la confirmation de la production que Gégé est bel et bien « mort et enterré ». Il précise même que « l'escouade de Christian Thibeault n'a pas simulé son suicide pour tenter de déstabiliser le milieu interlope. »

Voilà qui met fin à une théorie très tenace auprès des téléspectateurs, qui étaient nombreux à affirmer que tout n'était qu'un habile subterfuge de l'escouade antigang pour tromper les factions ennemies, ou encore une omission volontaire de la production pour nous tromper au sein des nombreuses intrigues en cours. En réalité, il n'y a plus de retour en arrière possible. Affaire classée!

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

