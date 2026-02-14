Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

La production d'Antigang déboulonne une théorie persistante

On a (ENFIN!) la réponse.

Antigang
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Tout juste avant la pause des Fêtes en décembre dernier, la finale de mi-saison d'Antigang avait laissé les téléspectateurs sur le bout de leur siège, avec en toile de fond l'arrivée de Guylaine Tremblay dans la série, et le possible suicide du témoin-clé et délateur Gabriel Goulet dit « Gégé », interprété par le comédien David Giguère.

Depuis, le mystère plane sur la quotidienne, à savoir si l'homme est bel et bien mort, ou s'il s'agit plutôt d'une manigance quelconque, pour nous faire croire à l'irréparable. Malheureusement, ceux qui croyaient à un retour prochain de Gabriel au sein de la série seront assurément déçus d'apprendre que l'homme est bel et bien décédé.

C'est ce que confirme Hugo Dumas dans son plus récent billet au journal La Presse, affirmant avoir eu la confirmation de la production que Gégé est bel et bien « mort et enterré ». Il précise même que « l'escouade de Christian Thibeault n'a pas simulé son suicide pour tenter de déstabiliser le milieu interlope. »

Voilà qui met fin à une théorie très tenace auprès des téléspectateurs, qui étaient nombreux à affirmer que tout n'était qu'un habile subterfuge de l'escouade antigang pour tromper les factions ennemies, ou encore une omission volontaire de la production pour nous tromper au sein des nombreuses intrigues en cours. En réalité, il n'y a plus de retour en arrière possible. Affaire classée!

Rappelons que cette semaine, un comédien très connu a fait son arrive dans la série. On en parlait dans cet article.

Le patron de l'antigang, interprété par Vincent Graton, s'est également retrouvé dans l'eau chaude lors de l'épisode de ce jeudi, déclenchant un vif retournement de situation et poursuivant une intrigue qui devrait prendre de l'ampleur la semaine prochaine. C'est à lire ici.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Découvrez ici quand la première saison de la quotidienne prendra fin.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.6 - c247b1d4