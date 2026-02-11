Accueil
Ce comédien très connu fait son arrivée dans Antigang ce mercredi

Il arrive en même temps que Marilou Caron qui revient dans l'intrigue.

Antigang
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mercredi marquera le retour du personnage de Marilou Caron (Camille Felton) dans l'intrigue d'Antigang. Ce faisant, un comédien bien connu fait son arrivée dans l'histoire, à ses côtés.

Dans une bande-annonce dévoilée sur les réseaux sociaux ce mercredi, on peut voir Marilou discuter avec un homme en lui disant : « J'ai besoin d'un high là! », ce à quoi l'homme lui répond « Une vraie Caron ».

Le comédien en question est nul autre que Martin Dubreuil (voir ses photos ici), qu'on a pu voir dans de nombreuses séries dans les dernières années, notamment À coeur battant, Bête noire et STAT.

Voyez les images ci-dessous.

Parions qu'en fonction de cette courte discussion, celui-ci se trouve du côté des criminels. Nous en saurons toutefois plus après l'épisode de ce soir.

Il faut reculer de plusieurs semaines pour voir Marilou Caron dans la série. La dernière fois, son père (Marc Béland) venait d'être assassiné. Elle a ensuite quitté le Québec, selon ce que pensent les membres de l'Antigang.

La mention de son nom la semaine dernière a mis Bénédicte (Catherine St-Laurent) dans l'eau chaude, puisque Denys Marchand (Sébastien Ricard) a des doutes depuis longtemps qu'elle est de la police. Ce mardi, elle a bien failli se faire violer par l'un des goons de Marchand (Karl Farah), mais l'attaque a tourné en sa faveur. Le pauvre devrait boiter pour quelques épisodes...

Nous avons bien hâte de voir où nous mènera ce volet captivant du scénario.

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

Découvrez ici quand la première saison se terminer ce printemps.

